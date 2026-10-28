觀光組邀北美旅客 騎單車深度探索台灣

台灣交通部觀光署全新旅遊企劃「Share My Taiwan Expat Series」，結合長期旅居台灣的外籍人士之生活體驗與私房推薦，為北美旅客打造主題式深度遊程。（觀光署提供）

AI摘要 文章摘要整理： 駐洛杉磯觀光組推出結合外籍人士生活經驗的「Share My Taiwan Expat Series」，以單車深度遊和重遊抽獎吸引北美旅客認識台灣。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處觀光 組推出台灣觀光署全新旅遊企畫「Share My Taiwan Expat Series」，結合長期旅居台灣的外籍人士之生活體驗與私房推薦，為北美旅客打造主題式深度遊程。

首波「Ride Taiwan Deep」五天四夜單車旅程已於10月出發，由於報名反應良好，11月將加開第二團，邀請更多旅客走出傳統觀光路線，以在地視角探索台灣。「Ride Taiwan Deep」帶領旅客沿台灣西海岸騎乘，穿梭城鎮與歷史聚落，沿途欣賞自然風光、品嚐地方美食、走訪文化景點，發掘一般觀光客容易錯過的在地風景。

行程設計融入長期旅居台灣的美國單車愛好者Logan Beck多年來的生活與騎乘經驗。他對台灣單車路線、沿途社區及地方文化的了解，成為遊程規畫的重要靈感。北美耐力型單車騎士暨健身專業人士Gabriel Farmer也參與首團，以首次訪台旅客的角度體驗單車旅行。兩人不同的視角，展現台灣單車旅遊的多元魅力。相關旅程動態可追蹤觀光署Instagram帳號 @taiwantourism.na（instagram.com/taiwantourism.na）。

為讓旅客更輕鬆享受單車旅程，「Ride Taiwan Deep」針對具備中等騎乘能力的單車愛好者規畫，並提供英語領騎、隨行支援車、行李運送及住宿安排。11月第二團的行程及預訂資訊，可參閱「Get Me to Taiwan – Ride Taiwan Deep」網站：https://www.getmetotaiwan.com/tours/2026-taiwan-cycling-tour/。

此外，第15屆「台灣自行車登山王挑戰」（Taiwan KOM Challenge）將於11月1日至2日舉行，為追求挑戰的國際車友提供體驗台灣山嶺騎乘魅力的機會。活動詳情請參閱官網：https://www.taiwankom.org/。

「Share My Taiwan Expat Series」未來也將延伸至飲食與文化主題，包括品嘗道地台式早餐、享用融入台灣茶香的無酒精特調，以及走訪傳統市場與文創市集。觀光組將持續透過長居台灣外籍人士的視角，規畫貼近台灣日常生活的特色遊程，讓北美旅客從不同面向認識台灣。

交通部觀光署同步推廣「重遊台灣•福氣加倍」活動，鼓勵國際旅客再次訪台並邀請親友同行。凡於2026年10月10日至2027年3月31日期間赴台，符合資格的自由行重遊旅客可參加抽獎，有機會獲得新台幣5000元（約154美元）消費金；符合活動規定的同行親友另有機會獲得新台幣3000元（約92美元）消費金，兩人合計最高可獲新台幣8000元（約246美元）消費金。

活動現已開放線上登記。參加者須自2023年1月1日起曾以觀光目的造訪台灣至少一次，並於預定抵台前7至90天內完成登記，且須符合其他活動資格及規定。完整參加資格、登記方式、抽獎及兌獎細則，請參閱「重遊台灣．福氣加倍」官方網站：https://5000.taiwan.net.tw/。

交通部觀光署同步推廣「重遊臺灣．福氣加倍」活動，鼓勵國際旅客再次訪台並邀請親友同行。（觀光署提供）