好萊塢女星葛妮絲最愛 Kogi BBQ進駐LAX 1航廈

洛杉磯兩大知名本土餐飲品牌Marathon Burger與Kogi BBQ正式進駐洛杉磯國際機場（LAX）第一航廈。（LAX提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯兩大本土品牌Marathon Burger與Kogi BBQ進駐LAX 1航廈，讓旅客一落地就能體驗洛杉磯美食文化，機場也將持續擴增在地特色餐飲與零售。

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）與洛杉磯世界機場宣布，洛杉磯兩大知名本土餐飲品牌Marathon Burger與Kogi BBQ正式進駐洛杉磯國際機場（LAX ）第一航廈，讓旅客在抵達洛杉磯時，就能品嘗當地特色美食。這是機場推動餐飲及零售升級的第一階段，未來將引進更多具洛杉磯地方特色的品牌。

現場出席嘉賓包括地方官員、Marathon共同創辦人Samiel Asghedom及Kogi BBQ共同創辦人、名廚Roy Choi。

貝斯表示，Marathon Burger與Kogi BBQ很有洛杉磯飲食文化的特色，如今來自世界各地旅客，也能在抵達機場後立即體驗這座城市的美食魅力。市府持續投資LAX，目標是打造世界級旅遊體驗。

洛杉磯世界機場執行長John Ackerman表示，機場希望讓旅客從踏入航廈那一刻起，就感受到洛杉磯的城市風格。這兩個品牌不僅提供美食，也承載洛杉磯的文化與社區故事。名廚Roy Choi創立的Kogi曾推動洛杉磯街頭美食文化發展，而Marathon則延續已故饒舌歌手、企業家Nipsey Hussle所代表的創業精神與社區理念。

Marathon Burger承襲Marathon Brand的品牌傳統，Marathon Burger首間旗艦餐廳於2025年在洛杉磯Melrose大道開幕，以現點現做的和牛壓烤漢堡聞名，搭配特製調味料、自製Fresno辣椒及獨家醬汁。位於LAX第一航廈的Marathon Burger將提供快速餐飲服務，菜單包括漢堡、薯條、辣雞翅、雞尾酒及早餐餐點。品牌也將在航廈設立快閃零售店，販售Marathon系列商品，讓旅客可選購相關服飾及周邊產品。

Kogi BBQ則是洛杉磯餐飲創新文化的代表之一，主廚Roy Choi曾入選「時代雜誌」（TIME）2016年全球百大影響力人物，且好萊塢 女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）拍攝「鋼鐵人2」期間，曾叫Kogi餐車送餐給劇組，以答謝工作人員。其在第一航廈的店面將延續原始餐車風格，提供韓墨融合料理，包括招牌塔可餅、墨西哥捲餅及起司餡餅，並設有完整酒吧服務。

Roy Choi表示，Kogi是一個由當地家庭經營、服務當地社區的品牌，進駐LAX是向洛杉磯街頭美食文化致敬，也希望讓更多人認識這座城市。

LAWA與ASUR Airports計畫在第一、第二、第三、第六航廈及國際航廈更新或升級超過25個購物及餐飲據點，進一步將洛杉磯的飲食文化、創意與城市特色帶給全球旅客。

Kogi BBQ提供韓墨融合料理，包括招牌塔可餅、墨西哥捲餅及起司餡餅。（LAX提供）

Kogi BBQ從街頭走向機場的第一航廈。（LAX提供）