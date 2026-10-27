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ONT十年擴建計畫 全面升級交通設施

記者張宏／洛杉磯報導
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停車與交通改善亦是「ONT BOLD」計畫的重要內容。（記者張宏／攝影）
停車與交通改善亦是「ONT BOLD」計畫的重要內容。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

安大略國際機場啟動10年ONT BOLD擴建計畫，將新建第三航廈並翻新既有設施，同時強化停車、道路與基礎建設，以提升運能與旅客服務。

隨著航空交通持續發展，安大略國際機場（ONT）高峰時段的飛機、客流量已超出現有設施承受能力。該機場於5月正式啟動大型十年擴建與現代化改造計畫「ONT BOLD」，透過新建第三航廈、翻新現有航廈、增設停車設施及改善道路與機場基礎建設，提升機場運作效率，強化內陸與世界各地的連結。ONT BOLD計畫希望透過全面升級，延續機場「南加州風情、輕鬆便捷」的特色，讓旅客享有更舒適、高效率的出行體驗。

ONT BOLD計畫的核心項目之一是興建約65萬平方英尺的第三航廈，打造現代化航空設施，並配置聯邦檢查服務（FIS）及多功能登機口，以支援國內與國際航班需求，為未來開拓更多航線創造條件。同時，計畫將翻新並擴建第二及第四航廈，改善老舊設施、安檢配置與無障礙環境，提升旅客通行效率與服務品質。

停車與交通改善亦是此次計畫的重要內容。機場將規劃興建鄰近航廈的多層停車場，增加停車容量並設置電動車充電樁，同時規劃租車服務設施，方便旅客安排接送及地面交通。其他工程還包括改善機場周邊道路、航廈外車道、飛機停機坪及滑行道，以減少交通瓶頸，讓旅客與航班進出更加順暢。機場亦計畫更新中央公用事業廠（CUP）、電力變電站及燃油設施，為未來營運成長提供更穩定的基礎。

在資金方面，機場計畫通常透過機場營運收入、債務融資、旅客設施費，及聯邦與州政府撥款等方式共同支持。機場表示，地方稅收不會用於資助相關機場計畫。

安大略機場隨著航空交通持續發展，高峰時段的飛機數量與旅客需求已超出現有航廈設施的...
安大略機場隨著航空交通持續發展，高峰時段的飛機數量與旅客需求已超出現有航廈設施的承載能力。（安大略機場圖）

精華 FAQ

  • 核心目標是因應高峰時段運量超載，透過新建與翻修全面升級機場。主要內容包括第三航廈、航廈整建、停車擴充、道路改善，以及更新電力與燃油等基礎設施。

  • 第三航廈約65萬平方英尺，將配置聯邦檢查服務FIS與多功能登機口，可同時支援國內與國際航班，提升處理能力，也為未來新增航線與拓展運量創造條件。

  • 計畫主要由機場營運收入、債務融資、旅客設施費，以及聯邦和州政府撥款共同支應。機場也強調，地方稅收不會被用來資助這些建設項目。

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