AI助中西醫合併 專家：人機協作成趨勢

顏宏融這次隨著「2026 UCLA生醫工程×量子科學菁英計畫」團隊赴洛杉磯，他將於8月28日受邀前往橙縣City of Hope的癌症中心，向院內醫師介紹台灣中西醫整合醫療經驗，分享中西醫合作如何協助癌症患者及其他疾病治療。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 專家認為，AI結合中西醫與健保大數據，可提升診斷精準度並加速中醫藥現代化，台灣有望發展成具國際競爭力的智慧醫療產業。

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，AI與中西醫整合的應用，也逐漸受關注。位在台灣的中國醫藥大學教授、附設醫院中西醫結合科主任顏宏融表示，AI除了能協助處理龐大的醫療數據，也有望進一步解析部分中醫藥「療效已知、機制未明」的問題。未來若能結合AI、醫療大數據與臨床經驗，不僅有助提升診斷與治療決策的精準度，也可望形成以醫師專業為核心、AI輔助判斷的「人機協作」醫療模式，並有望成為台灣下一座「護國神山」。

顏宏融表示，中藥通常包含多種成分，作用機制比單一標的的西藥更加複雜，AI可利用強大的運算能力分析藥物進入人體後產生的變化，協助研究人員找出更多可能的治療機制。

他認為，台灣在發展智慧醫療方面具有獨特優勢。台灣擁有完整全民健保制度及龐大醫療資料庫，且資料同時涵蓋中西醫診療紀錄。若進一步結合AI、臨床研究及真實世界數據，將有機會打造具有國際競爭力的健康醫療產業。

「大家都說台積電是台灣的護國神山，下一座護國神山可能就是健康醫療產業。」顏宏融指出，台灣擁有優質的中西醫人才、醫療體系及科學中藥產業，若能善用這些優勢，有機會將台灣的整合醫療經驗推向全球。

在臨床應用上，AI未來可協助整合X光影像、抽血數據，以及中醫舌診、脈診等資訊，提供醫師更完整的判斷依據。不過，顏宏融強調，AI應該是「協助醫師」而非取代醫師，最終仍需醫師根據患者實際情況做出醫療決策。

他也提醒，民眾不應過度依賴AI自行診斷，因為AI只能根據使用者提供的資料進行分析，無法取代醫師面對面的臨床判斷，未來理想模式應是「人機協作」。

此外，他認為台灣中藥產業也具備國際發展潛力。疫情期間，台灣清冠一號曾受國際關注，顯示台灣中醫藥產品具有一定的全球市場基礎。透過AI從龐大中藥及臨床資料中尋找可能的治療方向，也可能加速中醫藥現代化及國際化。

顏宏融日前隨著「2026 UCLA生醫工程×量子科學菁英計畫」團隊赴洛杉磯，受邀前往橙縣希望之城（City of Hope）癌症中心，向院內醫師介紹台灣中西醫整合醫療經驗，分享中西醫合作如何協助癌症患者及其他疾病治療，盼進一步促進台美醫療交流。

他表示，從AI輔助診斷、中西醫整合到健保大數據，台灣已具備發展智慧醫療的多項優勢，未來若能整合科技、醫療與產業資源，健康醫療產業有望成為台灣下一個重要的國際競爭力。

中國醫藥大學教授、附設醫院中西醫結合科主任顏宏融表示，AI除了能協助處理龐大的醫療數據，也有望進一步解析部分中醫藥「療效已知、機制未明」的問題。（記者謝雨珊／攝影）