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安大略接機 停車等候1小時免費

記者張宏／洛杉磯報導
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安大略機場現已全面採用停車出入及收費控制系統（PARCS），取代原有人工收費亭，...
安大略機場現已全面採用停車出入及收費控制系統（PARCS），取代原有人工收費亭，並引進車牌識別（LPR）技術。（安大略機場圖片）

AI摘要

文章摘要整理：

安大略國際機場新增68台掃碼機器並升級停車系統，導入車牌辨識與二維碼進出，同時提供限時折扣及免費等候區，提升旅客停車便利與節省成本。

安大略國際機場（ONT）持續升級停車設施，近日新增68台掃碼機器，全面改善停車場出入口操作流程。機場發言人Steve Lambert表示，隨著新設備投入使用，旅客進出停車場將更加方便快捷，配合限時停車優惠，民眾往返機場也有機會節省更多費用。

去年曾有華人旅客反映，安大略國際機場部分停車場設備老舊，入口機器無法順利掃碼，需要尋求人工協助，但部分人工服務按鍵又曾失靈，令旅客進退兩難。如今，機場新增68台掃碼機器，並配合自動化停車管理系統，讓停車流程更加順暢，改善以往操作不便的問題。

近年來，ONT持續投入資源改善停車設施，包括重鋪停車場路面、更新指示牌及增加停車位。自2016年機場回歸地方管理以來，停車位數量已由6847個增加至目前的8387個，反映機場持續提升服務的能力，以應對日益增加的旅客需求。

ONT現已全面採用停車出入及收費控制系統（PARCS），取代原有人工收費亭，並引進車牌識別（LPR）技術。旅客若提前在線上預訂停車位，並於預訂時輸入車牌號碼，抵達入口時，系統即可透過攝影機自動辨識車牌並開啟閘門，無須取票或按鈕操作，離場時亦可透過系統完成進出流程。

若旅客已預訂停車位，但未登記車牌，或遇到車牌識別系統無法正常運作的情況，仍可使用預訂確認二維碼掃碼進出。未提前預訂的旅客則可在入場時透過自動設備取票，離場時掃描停車票上的二維碼，並以信用卡繳費。

目前，ONT停車場已不再接受現金付款，建議出發前先確認停車場位置、付款方式及預訂資訊，避免耽誤行程。

除設備升級，機場亦推出限時停車優惠。即日起至11月1日，旅客使用優惠碼DECADE預訂自助停車，可在原有10%折扣的基礎上，再享額外10%折扣。優惠適用於即日起至12月31日期間出行的旅客，僅限3號、5號及6號停車場，並須至少提前七天預訂。

對於前往機場接送親友的民眾，ONT另設免費手機等候區（Cell Phone Waiting Lot），可免費停留最多一小時，適合短暫等待抵達旅客，不可作長時間停車使用。此外，停車場一般收費前設有15分鐘寬限期，方便旅客短暫接送、取放物品或及時調整停車安排。旅客可前往安大略國際機場官方網站查詢停車資訊及線上預訂。提前登記車牌、保存確認二維碼，並善用優惠碼DECADE，不僅能享受更便利的自動化停車服務，也有機會進一步降低出行成本。

安大略國際機場持續升級停車設施，近日新增68台掃碼機器，全面改善停車場出入口操作...
安大略國際機場持續升級停車設施，近日新增68台掃碼機器，全面改善停車場出入口操作流程。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 機場新增68台掃碼機器，並配合自動化停車管理系統，改善入口掃碼與出入口操作流程，讓旅客進出停車場更順暢，也降低過去設備老舊造成的不便。

  • 已預訂且登記車牌者可由LPR自動辨識開閘；未登記車牌或系統異常時可掃預訂二維碼進出；未預訂者則可取票停車，離場時以信用卡掃碼付款，且不再收現金。

  • ONT設有免費手機等候區，可免費停留最多1小時，另有15分鐘寬限期方便短暫接送；此外，即日起至11月1日用優惠碼DECADE預訂指定停車場，還可再享額外10%折扣。

華人

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