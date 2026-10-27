我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

劉龍珠競選車隊拜票 駕駛鳴笛「聲」援

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉龍珠一行開車到達Arcadia Mall停車場，與支持者互動。（記者邵敏／攝影...
劉龍珠一行開車到達Arcadia Mall停車場，與支持者互動。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

劉龍珠在加州第49選區以車隊遊街造勢，沿途獲民眾熱情回應，並主打宗教自由、教育與族裔平等議題爭取選民支持。

為選舉做最後衝刺，加州第49選區眾議員候選人劉龍珠24日率車隊遊街拜票。一行人開車從聖蓋博出發，途經羅斯密、蒙特利公園、阿罕布拉聖瑪利諾、巴沙迪那、亞凱迪亞等城市，沿途車輛鳴笛回應，不少人豎起大拇指鼓勵，還有人臨時加入車隊支持，場面熱鬧。

24日上午9時30分，由十多輛車組成的競選車隊，在聖蓋博順發超市附近集合，現場不少民眾主動上前與劉龍珠交談、索取傳單，表達支持。一家經營逾20年的華人烘焙店，為車隊準備新鮮麵包，店主在店內忙著張貼競選告示，兩個兒子也在一旁幫忙。車隊沿途獲得其他車輛鳴笛回應，支持者來自不同族裔，一些人更是豎起大拇指並喊加油。以車隊遊街的方式進行選舉造勢並不常見，劉龍珠認為，選舉就需要走進人群、直接面對選民。

除律師職業外，劉龍珠曾擔任高中憲法教師，他重視憲法保障的言論自由、宗教自由。在24日的競選活動中，他再次向選民承諾，若當選，將致力保障不同宗教信仰，反對地方政府對宗教團體的不當歧視或打壓。

在基礎教育方面，劉龍珠主張保障「家長知情權」，認為父母有權參與孩子的成長與教育，反對學校向未成年人灌輸激進的變性思想，並主張培養孩子自力更生、奮鬥向上的精神。在大學錄取方面，他反對以族裔身分作為評判個人能力的標準，並以NBA為例表示，「只要跳得高、搶球快、投球準，就是一個好球員，跟哪個族裔沒有任何關係。」

據劉龍珠競選團隊信息，三名重量級人物日前宣布加入選舉核心顧問。其中，伊科諾米（Randy Economy）曾擔任小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）競選團隊的資深顧問，負責跨黨派選民拓展工作，爭取獨立選民及中間派選民的支持。瓊斯（Evelyn Sky Jones）曾參與川普總統的競選活動，她協助籌集競選經費，並爭取選區內保守派選民的支持。斯萊德（Elisa Slyder）則協助聯繫政界人士、媒體及不同族裔社群。

此外，前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）公開支持劉龍珠。

劉龍珠車隊遊街拜票，沿途車輛鳴笛回應。（劉龍珠競選團隊提供）
劉龍珠車隊遊街拜票，沿途車輛鳴笛回應。（劉龍珠競選團隊提供）

為中期選舉做最後衝刺，劉龍珠24日率車隊遊街拜票。（記者邵敏／攝影）
為中期選舉做最後衝刺，劉龍珠24日率車隊遊街拜票。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 他24日率領十多輛車組成的競選車隊，從聖蓋博出發沿街遊行拜票，途經多個城市，並在沿途接受民眾鳴笛、加油與臨時加入車隊的支持。

  • 他強調言論自由與宗教自由，承諾保障不同宗教信仰，反對地方政府歧視宗教團體；同時主張家長知情權、反對灌輸激進變性思想，並反對以族裔評判能力。

  • 競選團隊新增Randy Economy、Evelyn Sky Jones與Elisa Slyder等核心顧問，分別負責跨黨派拓展、募款與聯繫社群；前洛杉磯縣政委員Michael Antonovich也已公開表態支持。

聖蓋博 聖瑪利諾 阿罕布拉

上一則

1票不再全包 郵輪飲料、WiFi浮動定價 客憂額外收費多

下一則

星巴克小熊杯回歸並增「盲盒版」 11月10日限量上市

延伸閱讀

49選區眾議員候選人劉龍珠「守護下一代」：華裔應獲公平教育

49選區眾議員候選人劉龍珠「守護下一代」：華裔應獲公平教育
母親勉勵劉龍珠：若競選成功 要多為普通人著想

母親勉勵劉龍珠：若競選成功 要多為普通人著想

亞市議員候選人布林克社區拜票 強調公安、族裔團結

亞市議員候選人布林克社區拜票 強調公安、族裔團結
期中選舉／加州候選人「按電鈴拜票」挨家挨戶敲門5000戶

期中選舉／加州候選人「按電鈴拜票」挨家挨戶敲門5000戶
霍楚赴長島逐戶拉票 助民主黨奪回眾院

霍楚赴長島逐戶拉票 助民主黨奪回眾院
佛利蒙市議員候選人李英敏 拜訪4000戶

佛利蒙市議員候選人李英敏 拜訪4000戶

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航