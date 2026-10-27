劉龍珠競選車隊拜票 駕駛鳴笛「聲」援

劉龍珠一行開車到達Arcadia Mall停車場，與支持者互動。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 劉龍珠在加州第49選區以車隊遊街造勢，沿途獲民眾熱情回應，並主打宗教自由、教育與族裔平等議題爭取選民支持。

為選舉做最後衝刺，加州第49選區眾議員候選人劉龍珠24日率車隊遊街拜票。一行人開車從聖蓋博 出發，途經羅斯密、蒙特利公園、阿罕布拉 、聖瑪利諾 、巴沙迪那、亞凱迪亞等城市，沿途車輛鳴笛回應，不少人豎起大拇指鼓勵，還有人臨時加入車隊支持，場面熱鬧。

24日上午9時30分，由十多輛車組成的競選車隊，在聖蓋博順發超市附近集合，現場不少民眾主動上前與劉龍珠交談、索取傳單，表達支持。一家經營逾20年的華人烘焙店，為車隊準備新鮮麵包，店主在店內忙著張貼競選告示，兩個兒子也在一旁幫忙。車隊沿途獲得其他車輛鳴笛回應，支持者來自不同族裔，一些人更是豎起大拇指並喊加油。以車隊遊街的方式進行選舉造勢並不常見，劉龍珠認為，選舉就需要走進人群、直接面對選民。

除律師職業外，劉龍珠曾擔任高中憲法教師，他重視憲法保障的言論自由、宗教自由。在24日的競選活動中，他再次向選民承諾，若當選，將致力保障不同宗教信仰，反對地方政府對宗教團體的不當歧視或打壓。

在基礎教育方面，劉龍珠主張保障「家長知情權」，認為父母有權參與孩子的成長與教育，反對學校向未成年人灌輸激進的變性思想，並主張培養孩子自力更生、奮鬥向上的精神。在大學錄取方面，他反對以族裔身分作為評判個人能力的標準，並以NBA為例表示，「只要跳得高、搶球快、投球準，就是一個好球員，跟哪個族裔沒有任何關係。」

據劉龍珠競選團隊信息，三名重量級人物日前宣布加入選舉核心顧問。其中，伊科諾米（Randy Economy）曾擔任小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）競選團隊的資深顧問，負責跨黨派選民拓展工作，爭取獨立選民及中間派選民的支持。瓊斯（Evelyn Sky Jones）曾參與川普總統的競選活動，她協助籌集競選經費，並爭取選區內保守派選民的支持。斯萊德（Elisa Slyder）則協助聯繫政界人士、媒體及不同族裔社群。

此外，前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）公開支持劉龍珠。

劉龍珠車隊遊街拜票，沿途車輛鳴笛回應。（劉龍珠競選團隊提供）

為中期選舉做最後衝刺，劉龍珠24日率車隊遊街拜票。（記者邵敏／攝影）