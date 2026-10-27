我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

洛杉磯僑界急難救助會 舉辦保健防災講座

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯僑界急難救助協會25日下午舉辦「2026秋季生活安全韌性講座」，以「多一分...
洛杉磯僑界急難救助協會25日下午舉辦「2026秋季生活安全韌性講座」，以「多一分準備，少一份災難」為主軸，規劃六大主題演講，協助僑民及早做好準備，面對突發狀況時能更從容應對。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯僑界急難救助協會舉辦生活安全韌性講座，透過6大主題分享防災、保健與社區資源資訊，協助南加州僑民提升危機應變能力。

為提升南加州僑民的生活安全意識與緊急應變能力，洛杉磯僑界急難救助協會25日下午舉辦「2026秋季生活安全韌性講座」，以「多一分準備，少一份災難」為主軸，規劃六大主題演講，協助僑民及早做好準備，面對突發狀況時能更從容應對。現場民眾踴躍參與，專心聆聽並汲取相關經驗。

本次講座邀請多位專業人士與社區服務機構代表分享實用資訊，希望透過不同領域的經驗交流，讓民眾了解日常生活中可能面臨的風險，以及如何透過事前準備降低災害帶來的衝擊。

六大講座主題中，洛杉磯僑界中心介紹2025年台灣僑民役男入出境新規定，協助僑民了解相關規範與注意事項；林元清分享常見骨科傷害及保健知識，提供民眾日常預防與照護參考。

面對南加州近年可能出現的極端氣候，華興保險總裁張國興以「南加州極端氣候，準備好了嗎？」為題，分享相關風險與事前準備觀念，提醒民眾及早檢視自身與家庭的應變措施。

華埠服務中心執行長伍競群則介紹華埠保險中心如何在地方緊急災難發生時提供協助，以及如何與相關單位合作，幫助社區居民共同渡過難關，讓民眾進一步了解社區資源與支援管道。

健康保健方面，洛杉磯華埠服務中心醫師以「50歲之後應該注意哪些疫苗？」為題，說明隨著年齡增長，疫苗預防的重要性，協助民眾了解不同人生階段的健康防護需求。

此外，美國慈濟總會專家也在現場分享「家庭急難包如何準備？」介紹面對地震、火災或其他突發事件時，家庭可以事先準備的應急物資，讓民眾在緊急情況下能有基本物資可用。

洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦表示，該講座旨在協助當地僑胞及早了解風險預防措施，並掌握問題發生後的應對方式，提升面對突發狀況時的應變能力。

精華 FAQ

  • 講座以「多一分準備，少一份災難」為主軸，目的是提升南加州僑民的生活安全意識與緊急應變能力，讓民眾在突發狀況時能更從容應對。

  • 內容涵蓋2025年台灣僑民役男入出境新規定、骨科傷害保健、南加州極端氣候風險、華埠保險中心支援、50歲後疫苗注意事項，以及家庭急難包準備。

  • 主辦方希望僑民能及早了解風險預防措施，掌握災害或健康問題發生後的應對方式，並善用社區與專業資源，提升面對緊急情況時的整體應變能力。

洛杉磯 加州 華埠

上一則

1票不再全包 郵輪飲料、WiFi浮動定價 客憂額外收費多

下一則

星巴克小熊杯回歸並增「盲盒版」 11月10日限量上市

延伸閱讀

亞城急難救助協會安全講座 分享實務案例

亞城急難救助協會安全講座 分享實務案例
過了50歲該打哪些疫苗？醫師點名6類 出國前別忘了這項

過了50歲該打哪些疫苗？醫師點名6類 出國前別忘了這項
華興保險Rosemead、亞利桑那分行開業

華興保險Rosemead、亞利桑那分行開業
王嘉廉社區醫療中心與聯合健保攜手舉辦健康講座聚焦腸胃健康與糖尿病防治 提升華人社區健康意識

王嘉廉社區醫療中心與聯合健保攜手舉辦健康講座聚焦腸胃健康與糖尿病防治 提升華人社區健康意識
AJSOCAL 11月14日富樂頓免費法律諮詢 歡迎預約

AJSOCAL 11月14日富樂頓免費法律諮詢 歡迎預約
駿熹醫療保險公司 10月17日、11月14日解析紅藍卡計畫

駿熹醫療保險公司 10月17日、11月14日解析紅藍卡計畫

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航