洛杉磯僑界急難救助會 舉辦保健防災講座

洛杉磯僑界急難救助協會25日下午舉辦「2026秋季生活安全韌性講座」，以「多一分準備，少一份災難」為主軸，規劃六大主題演講，協助僑民及早做好準備，面對突發狀況時能更從容應對。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯僑界急難救助協會舉辦生活安全韌性講座，透過6大主題分享防災、保健與社區資源資訊，協助南加州僑民提升危機應變能力。

為提升南加州 僑民的生活安全意識與緊急應變能力，洛杉磯 僑界急難救助協會25日下午舉辦「2026秋季生活安全韌性講座」，以「多一分準備，少一份災難」為主軸，規劃六大主題演講，協助僑民及早做好準備，面對突發狀況時能更從容應對。現場民眾踴躍參與，專心聆聽並汲取相關經驗。

本次講座邀請多位專業人士與社區服務機構代表分享實用資訊，希望透過不同領域的經驗交流，讓民眾了解日常生活中可能面臨的風險，以及如何透過事前準備降低災害帶來的衝擊。

六大講座主題中，洛杉磯僑界中心介紹2025年台灣僑民役男入出境新規定，協助僑民了解相關規範與注意事項；林元清分享常見骨科傷害及保健知識，提供民眾日常預防與照護參考。

面對南加州近年可能出現的極端氣候，華興保險總裁張國興以「南加州極端氣候，準備好了嗎？」為題，分享相關風險與事前準備觀念，提醒民眾及早檢視自身與家庭的應變措施。

華埠 服務中心執行長伍競群則介紹華埠保險中心如何在地方緊急災難發生時提供協助，以及如何與相關單位合作，幫助社區居民共同渡過難關，讓民眾進一步了解社區資源與支援管道。

健康保健方面，洛杉磯華埠服務中心醫師以「50歲之後應該注意哪些疫苗？」為題，說明隨著年齡增長，疫苗預防的重要性，協助民眾了解不同人生階段的健康防護需求。

此外，美國慈濟總會專家也在現場分享「家庭急難包如何準備？」介紹面對地震、火災或其他突發事件時，家庭可以事先準備的應急物資，讓民眾在緊急情況下能有基本物資可用。

洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦表示，該講座旨在協助當地僑胞及早了解風險預防措施，並掌握問題發生後的應對方式，提升面對突發狀況時的應變能力。