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亞裔男刺死父母 連家犬也沒放過

記者邵敏／綜合報導
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48歲的男子涉嫌在家中持刀刺死年邁雙親，甚至連家犬也未能倖免。（谷歌地圖）
48歲的男子涉嫌在家中持刀刺死年邁雙親，甚至連家犬也未能倖免。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州西敏市一名48歲男子涉嫌在家中刺死74歲母親、80歲父親及家犬，警方接報後立即將其拘留，案件目前仍在調查中。

南加橙縣西敏市（Westminster）日前發生一起家庭雙重命案，一名48歲的男子涉嫌在家中持刀刺死年邁雙親，甚至連家犬也未能倖免。嫌犯Benjamin Thai Hoang面臨兩項謀殺罪及一項虐待動物重罪指控，當局尚未公布嫌疑人作案動機，案件目前仍在調查中。

據MyNewsLA等多家媒體綜合報導，案發於10月19日下午5時52分左右，警方接獲報案，前往西敏市薩特大道（Sutter Drive）13500號街區的一處住宅。報案人Benjamin稱自己殺了人，警員發現他雙手沾有明顯血跡，隨後將其拘留，並進入住宅搜查。

在案發現場，警員發現兩名長者身上有多處刀傷，兩人均當場宣告死亡。後確認，兩名死者是嫌犯Benjamin的父母，分別為74歲的阮貴泰（Quy Thi Nguyen，音譯）及80歲的黃迪文（Dieu Van Hoang，音譯）。警方還在屋內發現一隻家犬，也明顯死於刀傷。

調查人員認定，兩名長者的死亡屬於雙重兇殺案。警探和法醫當時留在現場執行搜查令，並蒐集證據，調查持續進行。Benjamin因謀殺嫌疑被捕，關押在橙縣監獄。

目前Benjamin已被正式起訴，面臨兩項謀殺罪，並被加上涉及多重謀殺的特殊情節指控；此外，他還面臨一項虐待動物重罪指控。警方尚未公布嫌犯作案動機，以及事件發生前是否曾出現家庭糾紛等細節。

當局表示，這起案件是孤立事件，對當地社區沒有持續性威脅。知情人士可聯繫西敏市警察局警探C. Chavez，電話714-548-3797；也可致電橙縣止罪熱線1-855-TIP-OCCS提供匿名線索。

精華 FAQ

  • 主要嫌犯是48歲男子Benjamin Thai Hoang。警方指出，他在案發後自行報案稱自己殺了人，隨即被捕，並被關押在橙縣監獄等待後續司法程序。

  • 警方在住宅內發現兩名長者身中多刀死亡，後確認是嫌犯的父母；同時也發現一隻家犬死於刀傷。到場時嫌犯雙手沾滿血跡，成為重要證據。

  • Benjamin Thai Hoang目前面臨2項謀殺罪、涉及多重謀殺的特殊情節指控，以及1項虐待動物重罪。警方尚未公布動機，案件仍在持續調查中。

亞裔 橙縣 南加

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