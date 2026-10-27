發緊急代碼 洛杉磯飛北京客機故障返航
美聯航一架由洛杉磯飛往北京的UA771班機因機械故障發出7700緊急代碼後返航洛杉磯，機上262人均安全，航空公司另派航班續飛。
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美聯航一架由洛杉磯飛往北京的UA771班機因機械故障發出7700緊急代碼後返航洛杉磯，機上262人均安全，航空公司另派航班續飛。
美聯航（United Airlines）一架從洛杉磯飛往北京的客機，25日淩晨起飛。飛行過程中進入空中盤旋，並發出代表緊急狀況的7700應答機代碼，之後飛機被迫改變航線返回洛杉磯。美聯航尚未公布機械故障的具體原因，事故未造成人員傷亡。
據航空資訊網站AIRLIVE、南方都市報等綜合報導，涉事航班為UA771，由波音787-9夢想客機（Boeing 787-9 Dreamliner）執飛。航班原定於當地時間25日凌晨1時左右，從洛杉磯國際機場（LAX）起飛，飛行時間近17小時，橫跨太平洋飛往北京首都國際機場，預計於北京時間26日早上抵達。
航班追蹤資料顯示，飛機起飛後不久，在爬升至約2萬8000英尺時停止爬升，隨後進入空中盤旋，以便機組人員處理當時的狀況。不久後，機組人員發出7700緊急應答機代碼，宣布飛機發生緊急狀況，之後改變航線返回洛杉磯。據悉，7700是國際航空通用的緊急應答機代碼，表示飛機遇到需要空中交通管制優先協助的緊急情況，但單憑這個代碼，無法判斷故障的具體性質或嚴重程度。
事故發生時，機上共有248名乘客及14名機組人員，合計262人。美聯航表示，客機因機械故障返航，並在LAX安全降落，所有乘客均在登機口正常下機，航空公司隨後安排另一架飛機及新機組人員，繼續飛往北京的航班。截至目前，該航空公司尚未公布機械故障的具體原因，也未說明客機哪個系統出現問題。
涉事航班為UA771，由波音787-9執飛，原定自洛杉磯國際機場起飛，飛往北京首都國際機場，預計飛行時間近17小時，屬跨太平洋長程航班。 航班起飛後不久爬升至約2萬8000英尺便停止爬升，接著在空中盤旋供機組處理異常，之後發出7700緊急代碼，並改變航線返航洛杉磯。 事故未造成人員傷亡，機上共有248名乘客與14名機組人員。飛機在LAX安全降落後，所有乘客正常下機，美聯航再安排另一架飛機及新機組續飛北京。
精華 FAQ
涉事航班為UA771，由波音787-9執飛，原定自洛杉磯國際機場起飛，飛往北京首都國際機場，預計飛行時間近17小時，屬跨太平洋長程航班。
航班起飛後不久爬升至約2萬8000英尺便停止爬升，接著在空中盤旋供機組處理異常，之後發出7700緊急代碼，並改變航線返航洛杉磯。
事故未造成人員傷亡，機上共有248名乘客與14名機組人員。飛機在LAX安全降落後，所有乘客正常下機，美聯航再安排另一架飛機及新機組續飛北京。
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