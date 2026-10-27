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南加萬聖節 有雨微冷風大

編譯組／綜合報導
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今年南加州的萬聖節天氣很大機會不穩，小朋友可能要在雨中過節。（由Google G...
今年南加州的萬聖節天氣很大機會不穩，小朋友可能要在雨中過節。（由Google Gemini生成AI示意圖）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州萬聖節週末天氣轉差，降雨機率升高且可能出現微冷與強風，但目前雨量預測仍不確定。

即將到來的周六（31日）萬聖節期間天氣可能不穩，預報指南加州的下雨可能性越來越大，但根據截至26日的預測，降雨量多少尚未清晰。同時，節日中出現微冷天氣和強風的機會亦增加。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導美國國家氣象局（NWS）消息稱，本周五（30日）可能會降雨，但主要降雨情況會從周六（31日）萬聖節當天開始。NWS在公告中表示：「周末降雨的預報可信度非常高，但在節日的開始時段和高峰時段的降雨可能性較低。至於降雨量多少，現時的預測確定性較低。」

由於降雨機率較高，CBS洛杉磯分台已發布了周末天氣監測，一旦在本周稍後的降雨機率進一步提高，監測結果可能會升級為天氣預警。

目前的預測顯示，洛杉磯縣及其以南地區將有約1英吋的降雨量，山區降雨量可能更高。然而，由於現在距離萬聖節還有幾天，這些預測的確定性仍然較低。

NWS表示，到周六萬聖節的兒童玩意「不給糖就搗蛋」（trick-or-treating）活動開始時，風暴系統變為「強勁」的可能性也增加。

隨著降雨的機會增高，氣溫下降的趨勢亦緊隨而來，預計南加州大部分地區的最高氣溫將為華氏60度（攝氏15.56度）以上。CBS洛杉磯氣象學家Amber Lee表示：「到了本周後半段，較冷的空氣就開始到來。」

精華 FAQ

  • 預報顯示周末降雨機率明顯增加，並可能伴隨較冷空氣與較強風勢，萬聖節當天的戶外活動恐受影響。

  • 現階段預測洛杉磯縣及其以南地區約有1英吋降雨，山區可能更高，但距離節日尚有數天，確定性仍偏低。

  • NWS認為周末降雨可信度很高，但在開始和高峰時段是否下雨仍不確定；若後續雨勢再增強，監測可能升級為警報。

萬聖節 洛杉磯 加州

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