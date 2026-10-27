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洛豪宅搶租客 送2500元超市購物金

記者謝雨珊／綜合報導
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西好萊塢的豪華公寓大樓The Mercer。（The Mercer West H...
西好萊塢的豪華公寓大樓The Mercer。（The Mercer West Hollywood官網）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯公寓市場競爭升溫，房東以免租、購物金和健身房會員等優惠搶客；高端公寓因供給增加與租金偏高，招租壓力尤其明顯。

洛杉磯公寓市場競爭加劇，房東為吸引租客，祭出的優惠不再只有免租，還包括超市購物金、健身房會員資格及叫車服務禮品卡等。根據CoStar數據，目前洛杉磯約43%的公寓大樓提供租屋優惠，高於2025年的29%，顯示業者正以更多元的方式爭取租客。

西好萊塢的豪華公寓大樓The Mercer與高級有機超市Erewhon合作，符合資格的住戶可獲得2500元購物金及升級會員資格。不過，該大樓兩房住宅月租起價達8000元，遠高於洛杉磯都會區平均月租2371元，也凸顯高端公寓市場在招租時面臨的壓力。

The Mercer於7月開幕，共有17戶住宅。開發商Christina Development Corp.投資長Adam Rosenkranz向CoStar News表示，這是Erewhon首次與住宅大樓合作推出此類優惠。目前還不清楚購物金方案是否直接帶動租賃，但他表示，大樓租賃情況良好。

除了超市購物金，其他公寓業者也推出不同招租方案。Related Rentals旗下位於聖塔蒙尼卡的700 Broadway，提供最多10周免租，以及為期四個月的Equinox健身房會員資格；比佛利大道附近的The Harper則提供350元Uber乘車禮品卡及首月免租。

CoStar數據顯示，過去五年洛杉磯豪華公寓供給增加29%，新增超過3.7萬戶，目前另有約1.2萬戶正在興建。CoStar分析師Catherine Yeh指出，當地新增的許多工作機會，薪資未必足以支應每月8000至1萬元的高額租金。

供給增加也不只發生在洛杉磯。全美A級公寓供給量在過去一年增加41%。房地產服務公司Greysteel的BJ Connolly表示，免租仍是業者最常使用的招租手段，新建公寓提供一至兩個月免租相當普遍。

房地產顧問公司Avison Young的Erik Edeen指出，額外福利雖未必比免租划算，卻能提高住戶黏著度，幫助公寓在市場中建立特色。

精華 FAQ

  • 房東除常見的免租外，還會提供超市購物金、健身房會員資格、叫車服務禮品卡等多元優惠，以提高吸引力並爭取租客上門。

  • 符合資格的住戶可獲得2500元Erewhon購物金，並升級會員資格。不過該案兩房月租起價高達8000元，仍屬高端市場。

  • 因近五年豪華公寓供給大增，新增超過3.7萬戶，另有約1.2萬戶在建，加上許多工作薪資難負擔高租金，使業者必須靠優惠提升租賃競爭力。

租客 豪宅 洛杉磯

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