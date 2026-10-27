曾力挺ICE 部落客逾期居留被捕

曾公開力挺ICE的部落客Samuel Sey，21日在俄亥俄州哥倫布國際機場遭拘留。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 曾高喊支持ICE的保守派基督教部落客Samuel Sey，因遭指逾期居留在美被ICE拘留；官方稱他已同意自願離境，支持者則認為可能是移民文件疏失。

曾公開表示「愛美國就該支持ICE 」的39歲保守派基督徒部落客Samuel Sey，如今自己也遭移民 暨海關執法局（ICE）拘留。他21日在俄亥俄州哥倫布國際機場被捕，國土安全部 稱他逾期居留，已同意自願離境；支持者則認為，事件可能涉及移民文件的行政疏失，正協助其妻子與三名年幼孩子渡過難關。

根據Religion News Service報導，Sey出生於迦納、在加拿大長大，目前居住俄亥俄州，是一名基督教部落客及播客主持人。他被捕後，被關押於俄州漢密爾頓的巴特勒縣監獄，等待移民當局後續處理。

這起拘留事件受到關注，與他過去力挺ICE有關。今年1月，他曾在社群平台X發文表示：「如果你愛美國，就應該支持ICE。」如今自己成為執法對象，相關言論也隨著被捕消息重新受到矚目。

對於被捕原因，國土安全部向媒體表示，Sey於2022年合法入境美國，之後超過獲准停留期限，目前沒有待審的移民申請。當局並稱，他已接受自願離境，在離開美國前，將繼續由ICE拘留。

不過，家屬與支持者對其身分問題提出不同說法。為Sey一家設立的募款頁面，將他描述為來自加拿大的美國合法居民，並表示妻子Annie正努力爭取讓丈夫保釋，以便處理可能影響合法居留的文件或行政問題。這項說法與國土安全部所述存在落差，目前尚無足夠公開文件釐清爭議。

Sey被拘留後，多名保守派基督教評論人士公開聲援，包括Allie Beth Stuckey、Megan Basham及Joel Berry。支持者呼籲外界為他的妻兒提供協助，並認為當局應進一步釐清文件問題。

其中Stuckey在社群平台表示，Sey的妻子目前在家照顧三名年幼孩子，丈夫遭拘留令她深受打擊，盼事件能儘快解決。為其家庭設立的GiveSendGo募款頁面，截至Religion News Service25日報導時，已募得超過2萬2000元。

對於外界質疑，國土安全部回應，執法不會選擇性適用法律，也不會因地點而有所不同。截至目前報導，Sey仍遭拘留；支持者盼透過釐清文件問題爭取獲釋，官方則維持他已同意自願離境的說法。

Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）