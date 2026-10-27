華埠大屠殺155周年 燭光悼念18名遇難者

華美博物館24日晚舉辦活動悼念華埠大屠殺155週年。（華美博物館提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華美博物館舉辦華埠大屠殺155周年紀念活動，約150人以花圈、燭光與頌缽悼念18名遇難者，趙美心也回顧排華歷史與國會道歉。

155年前，18名華人在洛杉磯華埠 大屠殺中遇害，當年雖有八人被判有罪，判決卻全遭推翻。華美博物館（Chinese American Museum）24日晚舉辦紀念活動，約150人透過現場及線上參與，以花圈、燭光遊行及敲頌缽等方式追悼遇難者。

聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）擔任主講嘉賓。她表示，當年約500人參與暴動，最終卻無人為罪行承擔責任，這段歷史在華人社群之外也鮮為人知，她於2012年提出決議案，促使國會對1882年「排華法案」表示遺憾，最終獲全票通過。她感嘆，聯邦政府花了130年才說出這些話。

悼念活動尾聲，加州眾議員方樹強與加州人文協會的Rick Noguchi捧著大型花圈，引領手持蠟燭的隊伍前往博物館大門。華美博物館之友董事會主席阮桂銘逐一念出18名遇難者姓名，董事Anna Wong為每人敲響頌缽，民眾以三鞠躬致哀。

館長張耀龍介紹，博物館近期透過教師培訓工作坊、舞台劇及「永誌不忘：1871」音樂會等項目，讓更多人接觸這段歷史。

2021年，時任洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）代表市府就大屠殺道歉，市議會其後通過決議，將10月24日訂為年度紀念日。