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44提案礙診所運作 華埠服務中心籲反對

記者子為╱洛杉磯報導
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逾300名醫護人員、社區領袖及患者日前齊聚洛杉磯，擔心加州44號提案將影響診所運...
逾300名醫護人員、社區領袖及患者日前齊聚洛杉磯，擔心加州44號提案將影響診所運作，呼籲選民11月3日投反對票。（華埠服務中心提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州44號提案要求部分非營利社區診所將90%收入用於醫療服務，引發醫護與社區團體反對，雙方對其是否會削弱診所營運與患者支援服務看法分歧。

加州44號提案（Proposition 44）要求部分非營利社區診所，每年至少將九成收入用於醫療及相關服務，引發部分醫護與社區團體反對。逾300醫護人員、社區領袖及患者日前齊聚洛杉磯，擔心新規影響診所運作，呼籲選民11月3日投反對票。

華埠服務中心總裁暨執行長伍競群、政府暨社區關係事務長馬劉愛瓊及醫師林英蔚，率近20員工呼籲反對加州44號提案。伍競群表示，社區醫療中心為低收入戶、新移民及弱勢居民提供醫療、牙科與心理諮商，是許多家庭賴以就醫的安全網。

根據加州立法分析辦公室（LAO）分析，提案要求適用診所至少將總收入90%用於醫療服務，行政等其他支出不得超過10%，具體支出分類由州檢察長進一步界定。未達標者須繳納相當於差額的罰款，五年內符合規定可取回款項，部分情況可申請暫時豁免。

爭議在於哪些開支算照護患者。牙科醫師Tom Tu在集會上表示，提案可能影響添購X光設備等投資，「若一間診所縮減服務甚至關門，患者就醫將會面臨更久等待。」

患者Christopher Ewing分享，重大手術出院後曾面臨無家可歸，透過轉介術後康復照護，才獲得食宿與交通協助。他擔心，這類支援日後恐不再被視為患者照護一部分。其他與會者也憂慮翻譯、福利申請協助等服務受影響。

「反44號提案」（No on Prop 44）聯盟估計，提案首年可能使診所損失17億元；這是反對陣營的估計，並非政府已決定削減的撥款。醫師Jerry Abraham警告，患者需求不會消失，只會轉往已經擁擠的急診室。

不過，支持者在州務卿選民指南中表示，九成支出並非只限於看診、治療，也可包括協助患者就醫的交通、口譯及照護協調服務。他們主張，提案是要限制過高的主管薪酬與不必要的行政開支，確保經費用於患者，而非削減診所資金。

精華 FAQ

  • 提案規定適用診所每年至少要將90%總收入用於醫療服務及相關支出，行政等其他開支不得超過10%；若未達標，可能面臨罰款，之後符合規定可取回款項。

  • 反對者認為，翻譯、福利申請協助、照護協調與設備更新等服務，可能被排除在可認列支出之外，導致診所縮減服務、延長等候時間，甚至有關門風險。

  • 支持者表示，提案並非只限制看診費用，也可涵蓋交通、口譯與照護協調等協助；其目的在於限制過高主管薪酬與不必要行政開支，確保更多資金用在患者身上。

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