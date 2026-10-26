西來寺偕USC醫院義診 民眾踴躍

今年義診特別在血液檢查中新增乙肝三項篩查。（記者邵敏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 西來寺聯手南加大亞凱迪亞醫院舉辦年度免費義診，逾200名志工提供多項檢查與諮詢，吸引許多民眾清晨排隊參加，展現社區醫療關懷。

一年一度的大型社區免費義診25日在亞凱迪亞舉行，該活動由南加 大" rel="154147">南加大 亞凱迪亞醫院、佛光山西來寺、國際佛光會洛杉磯 協會聯合舉辦。當天共有超過200志工參與，包括醫生及護理人員，免費提供血液檢查、骨質疏鬆、頸動脈中風、視力及聽力檢查、失智症篩查和醫生諮詢等多項服務。活動吸引不少民眾天還沒亮就前往排隊，有人清晨5時多已經抵達。

此項義診持續24年，每年服務約五六百社區居民。25日上午7時30分左右，活動現場排起長隊，至8時30分，幾百人陸續加入隊伍。排在第一位的吳先生專程從洛杉磯華埠趕來，他說凌晨天沒亮就出門，每年都會參加義診，「可以幫助全方位了解身體狀況，同時也感受到社區的關懷與溫暖。」

隊伍中，有華人專程搭乘公共交通輾轉多地、花費多時趕來，也有夫妻一同前來參加義診，很多人表示看到報紙宣傳得知信息特意趕來。張女士認為檢查項目眾多，可以一次性做完，不用提前預約，也無需到處奔波。有長者說，「義診的抽血報告清楚易懂，還有現場志工協助中文溝通，非常方便。」

南加⼤亞凱迪亞醫院院⻑Ikenna (Ike) Mmeje表示，健康是個人與社區繁榮發展的基礎。醫院非常重視通過社區活動提供免費健康教育、醫療資源及健康篩查，協助民眾預防疾病、及早發現健康問題，甚至挽救生命。

西來寺住持慧東法師指出，義診結合專業醫療資源與社區服務，希望更多居民從中受益。他特別感謝每年參與活動的佛光人及志工，盡管活動當天早晨氣溫較低，大家仍早早到場投入服務。

國際佛光會洛杉磯協會會長蔡月琴表示，今年義診特別在血液檢查中新增B型肝炎三項篩查，現場也提供針對長者的失智精神狀態篩檢，該項目主要面向60歲以上人士，通過20多個問題初步了解長者認知狀況，若發現疑似症狀，就會建議進一步諮詢專業醫生。

對一些人擔心移民身分影響就醫的問題，蔡月琴表示，義診面向公眾開放，不查驗身分證件，她強調，這是一項服務大眾的活動，希望所有有需要的人都能獲得健康檢查的機會。

隊伍中，有華人長者一早搭乘公共交通，輾轉多地來到現場。（記者邵敏╱攝影）

義診提供的血液檢查，是每年最受歡迎的項目之一。（記者邵敏╱攝影）

義工25日一早就到現場安排活動，投入社區服務。（記者邵敏╱攝影）

南加大亞凱迪亞醫院、佛光山西來寺、國際佛光會洛杉磯協會25日聯合舉辦社區義診。（記者邵敏╱攝影）

亞凱迪亞25日舉辦社區義診，當天共有超過200志工參與。（記者邵敏╱攝影）

25日義診活動現場排起長隊，有人清晨5時多就已抵達。（記者邵敏╱攝影）