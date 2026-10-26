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洛時評選最佳餐廳 Lielle奪冠

記者謝雨珊╱綜合報導
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洛杉磯時報公布2026年「洛杉磯101家最佳餐廳」榜單，開幕不到一年的新餐廳Li...
洛杉磯時報公布2026年「洛杉磯101家最佳餐廳」榜單，開幕不到一年的新餐廳Lielle一舉奪下冠軍，餐廳於2026年2月開幕，位於比佛利山莊附近。（米其林指南官網）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯時報公布2026年「洛杉磯101家最佳餐廳」榜單，Lielle首度奪冠，Kato與Holbox等名店緊追其後，展現洛杉磯多元且高水準的餐飲實力。

洛杉磯時報公布2026年「洛杉磯101家最佳餐廳」榜單，開幕不到一年的新餐廳Lielle奪下冠軍，曾於2024年登頂的台美料理餐廳Kato則連續兩年排第二。榜單涵蓋日式精緻料理、韓式餐飲、墨西哥海鮮及美式料理，展現洛杉磯多元的飲食文化。

這份年度榜單由知名美食評論家Jonathan Gold於2013年創立。他於2018年逝世後，榜單仍持續發布，目前由洛杉磯時報美食評論家Bill Addison與Jenn Harris負責。

今年最受矚目的餐廳之一是排名第一的Lielle。餐廳於2026年2月開幕，位於比佛利山莊附近，由主廚Marcus Jernmark經營，主打精緻餐飲，強調輕鬆自在、以味覺體驗為核心的用餐方式。洛杉磯時報形容，Lielle不刻意定義加州料理的樣貌，而是透過主廚自身的故事與料理風格，吸引食客。

排名第二的Kato則是洛杉磯知名的台美料理餐廳，位於市中心，以融合台灣飲食文化與當代美式精緻餐飲手法聞名。Kato曾獲選為2024年洛杉磯最佳餐廳，並連續兩年在最新榜單中排第二，目前也維持米其林二星評鑑。

排名第三的Holbox位於洛杉磯歷史南中區，主打墨西哥風味海鮮，並獲米其林一星肯定。餐廳以新鮮海鮮、墨西哥酸辣生醃海鮮、檸汁醃生魚及自製傳統玉米餅聞名，也供應炭烤龍蝦。

排名第四的Dunsmoor位於格拉塞爾公園（Glassell Park），以豐盛的美式料理受肯定，並連續第二年維持第四。第五名Baroo則位於洛杉磯市中心，主打現代韓式料理。

第六名n/naka位於Palms社區，以融合日本與美國飲食文化的精緻料理聞名，也是洛杉磯訂位相當困難的餐廳之一。第七名Hayato則位於市中心，以日式高級料理吸引食客，依季節供應日本直送海鮮，招牌料理包括日式高湯與炭烤喜知次魚。

第八名Providence是今年唯一進入前十名的好萊塢餐廳，長年以頂級海鮮料理聞名，並維持米其林三星評鑑。餐廳自2005年開業以來，持續以精準的烹調手法及嚴選海鮮為特色。

第九名Morihiro去年遷至回聲公園，搬遷後仍以高水準壽司料理獲得肯定。第十名Alta Adams則從去年的第44名大幅躍升至前10名。

精華 FAQ

  • 冠軍是開幕不到1年的新餐廳Lielle，位於比佛利山莊附近，由主廚Marcus Jernmark經營。洛時形容它以輕鬆自在的精緻餐飲風格，強調味覺體驗而非固定定義加州料理。

  • Kato排名第2，已連續2年維持同一位置。它位於洛杉磯市中心，以融合台灣飲食文化與當代美式精緻餐飲聞名，並且目前仍維持米其林二星評鑑。

  • 榜單從日式精緻料理、韓式餐飲、墨西哥海鮮到美式料理都有涵蓋，顯示洛杉磯餐飲文化高度多元。前10名還包括Providence、Morihiro與Alta Adams等代表性餐廳。

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