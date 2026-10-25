鄧嘉猷拚連任 倡招商、吸引年輕家庭落腳鑽石吧

鑽石吧市議員鄧嘉猷（中）偕妻子、核桃谷水區第三選區董事李敏妮（左）拜會世界日報，與社長于趾琴交流，討論鑽石吧招商、住宅開發與城市發展。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鑽石吧市議員鄧嘉猷爭取連任，主打招商、增住宅與改善交通治安，盼以專業服務業和年輕家庭帶動城市稅收成長。

市政支出持續攀升，稅收成長卻相對緩慢，鑽石吧 市議員鄧嘉猷 （Chia-Yu Teng）認為，城市應善用學區、治安及地理位置優勢，吸引中小企業與專業服務業進駐，並透過住商混合開發增加住宅，吸引年輕家庭落腳，帶動消費與稅收成長。

鄧嘉猷23日拜會世界日報表示，鑽石吧位處洛杉磯、橙縣 及內陸帝國交會的門戶位置，但山區多、缺乏大面積空地，難以建築大型賣場，因此應朝金融、保險、醫療等專業服務業發展。當地優質學區也帶動課後輔導、才藝教育等產業，為中小企業提供發展機會。為讓業者順利進駐，他主張優化商業執照申請程序，並研究由鄰近商家共享停車位，協助解決部分業者停車空間不足的問題。

鑽石吧市議員鄧嘉猷（中）主張善用學區與地理優勢，吸引專業服務業進駐，並增加住宅選擇，帶動消費與稅收成長。左為其妻、核桃谷水區第三選區董事李敏妮，右為洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者張庭瑜／攝影）

吸引商家之餘，他也希望增加住宅選擇，讓年輕家庭有機會在當地落腳。他認為，鑽石吧除了山景豪宅，也需要共管公寓、連棟住宅等相對平價的房屋，居民增加後，自然能帶動消費。市府已通過北鑽石吧市中心（Town Center）開發計畫，整合老舊商業用地推動住商混合開發，可望提供2000多戶住宅，預計在五至十年間逐步推動；另有數件小型開發案，未來一、兩年可望增加100多戶住宅。

鑽石吧市議員鄧嘉猷（左）拜會世界日報，與社長于趾琴交流。鄧嘉猷分享近四年的市政服務經驗，並呼籲華人積極參與投票。（記者張庭瑜／攝影）

交通方面，57號與60號公路交流道改善工程自2023年展開，預計在2028年洛杉磯奧運前完工。他說，施工期間雖造成壅塞，完工後可望改善交通、減少事故，提升居民往來的便利性。治安與防災也是居民生活的重要環節。他指出，前一、兩年當地財產犯罪案件較多，近一年市府與警方密切合作，加強巡邏及安全宣導，社區守望相助組織也運作良好。鑽石吧鄰近山區，野火防範不可忽視，消防局定期逐戶檢查住宅周邊的植物清理情形。

具醫師背景的鄧嘉猷認為，處理市政與看病一樣，不能只給發燒病人退燒藥，而應找出病因、從根本解決問題。近四年的市議員經歷讓他眼界大開，有機會幫助更多人，這也是他爭取連任的原因。他並呼籲華人積極投票，指出鑽石吧亞裔人口約占六成，投票參與仍有提升空間。面對公投提案，也應深入了解內容，不能只憑標題做決定。