我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

鄧嘉猷拚連任 倡招商、吸引年輕家庭落腳鑽石吧

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鑽石吧市議員鄧嘉猷（中）偕妻子、核桃谷水區第三選區董事李敏妮（左）拜會世界日報，...
鑽石吧市議員鄧嘉猷（中）偕妻子、核桃谷水區第三選區董事李敏妮（左）拜會世界日報，與社長于趾琴交流，討論鑽石吧招商、住宅開發與城市發展。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

鑽石吧市議員鄧嘉猷爭取連任，主打招商、增住宅與改善交通治安，盼以專業服務業和年輕家庭帶動城市稅收成長。

市政支出持續攀升，稅收成長卻相對緩慢，鑽石吧市議員鄧嘉猷（Chia-Yu Teng）認為，城市應善用學區、治安及地理位置優勢，吸引中小企業與專業服務業進駐，並透過住商混合開發增加住宅，吸引年輕家庭落腳，帶動消費與稅收成長。

鄧嘉猷23日拜會世界日報表示，鑽石吧位處洛杉磯、橙縣及內陸帝國交會的門戶位置，但山區多、缺乏大面積空地，難以建築大型賣場，因此應朝金融、保險、醫療等專業服務業發展。當地優質學區也帶動課後輔導、才藝教育等產業，為中小企業提供發展機會。為讓業者順利進駐，他主張優化商業執照申請程序，並研究由鄰近商家共享停車位，協助解決部分業者停車空間不足的問題。

鑽石吧市議員鄧嘉猷（中）主張善用學區與地理優勢，吸引專業服務業進駐，並增加住宅選...
鑽石吧市議員鄧嘉猷（中）主張善用學區與地理優勢，吸引專業服務業進駐，並增加住宅選擇，帶動消費與稅收成長。左為其妻、核桃谷水區第三選區董事李敏妮，右為洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者張庭瑜／攝影）

吸引商家之餘，他也希望增加住宅選擇，讓年輕家庭有機會在當地落腳。他認為，鑽石吧除了山景豪宅，也需要共管公寓、連棟住宅等相對平價的房屋，居民增加後，自然能帶動消費。市府已通過北鑽石吧市中心（Town Center）開發計畫，整合老舊商業用地推動住商混合開發，可望提供2000多戶住宅，預計在五至十年間逐步推動；另有數件小型開發案，未來一、兩年可望增加100多戶住宅。

鑽石吧市議員鄧嘉猷（左）拜會世界日報，與社長于趾琴交流。鄧嘉猷分享近四年的市政服...
鑽石吧市議員鄧嘉猷（左）拜會世界日報，與社長于趾琴交流。鄧嘉猷分享近四年的市政服務經驗，並呼籲華人積極參與投票。（記者張庭瑜／攝影）

交通方面，57號與60號公路交流道改善工程自2023年展開，預計在2028年洛杉磯奧運前完工。他說，施工期間雖造成壅塞，完工後可望改善交通、減少事故，提升居民往來的便利性。治安與防災也是居民生活的重要環節。他指出，前一、兩年當地財產犯罪案件較多，近一年市府與警方密切合作，加強巡邏及安全宣導，社區守望相助組織也運作良好。鑽石吧鄰近山區，野火防範不可忽視，消防局定期逐戶檢查住宅周邊的植物清理情形。

具醫師背景的鄧嘉猷認為，處理市政與看病一樣，不能只給發燒病人退燒藥，而應找出病因、從根本解決問題。近四年的市議員經歷讓他眼界大開，有機會幫助更多人，這也是他爭取連任的原因。他並呼籲華人積極投票，指出鑽石吧亞裔人口約占六成，投票參與仍有提升空間。面對公投提案，也應深入了解內容，不能只憑標題做決定。

精華 FAQ

  • 他認為鑽石吧應利用學區、治安與門戶位置優勢，吸引金融、保險、醫療等專業服務業與中小企業進駐，並帶動課後輔導、才藝教育等相關產業成長。

  • 鄧嘉猷主張增加共管公寓、連棟住宅等較平價房源，並推動北鑽石吧市中心住商混合開發，預計可提供2000多戶住宅，另有小型案可再增100多戶。

  • 他指出57號與60號公路改善工程可望在2028年奧運前完工，治安與防災也持續加強；自己因4年市議員經驗想持續解決問題，並呼籲華人提高投票率。

鑽石吧 鄧嘉猷 橙縣

上一則

APAPA慶25周年 政界領袖展現亞太裔影響力

下一則

洛城水電費兩月達3300元好驚人 貝斯提紓困解方

延伸閱讀

社區治安組織TACF 舉辦社區安全論壇

社區治安組織TACF 舉辦社區安全論壇
卡斯楚谷設市討論20日說明會 盼爭取2028年居民投票

卡斯楚谷設市討論20日說明會 盼爭取2028年居民投票
法拉盛住宅開發案停車位縮減 社委會與居民爭論

法拉盛住宅開發案停車位縮減 社委會與居民爭論
共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄

共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄
庫比蒂諾聯合行動 倡議在地安老 3市議員候選人推4大長者福利

庫比蒂諾聯合行動 倡議在地安老 3市議員候選人推4大長者福利
陳茱莉再戰納蘇郡議員 聚焦民生

陳茱莉再戰納蘇郡議員 聚焦民生

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38
24歲中國公民孫祥波（Xiangbo Sun，音譯），涉嫌超100萬的黃金及現金詐騙行動。（阿勒根縣警局）

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

2026-10-18 14:17

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重