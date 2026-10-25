涉騙174美國人 中國男來美受審

華男趙正涉嫌參與柬埔寨為據點的跨國加密貨幣投資詐騙，被從荷蘭引渡至美國受審。（示意圖，Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 中國籍男子趙正涉嫌參與柬埔寨跨國加密貨幣詐騙洗錢，造成174名美國人、逾3690萬美元損失，已由荷蘭引渡至美國受審。

美國司法部發布消息，44歲中國籍男子趙正（Zheng Zhao，譯音）涉嫌參與以柬埔寨 為據點的跨國加密貨幣 詐騙集團，透過海外銀行及加密貨幣投資洗錢。全案件涉及金額超過3690萬美元，174位美國公民 受害。相關單位已將他從荷蘭引渡至美國受審，若罪名成立，將面臨最高20年刑期。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，隨著犯罪活動全球化，執法機關追蹤及逮捕罪犯的能力也隨之提升。當無辜的美國民眾遭網路犯罪分子傷害時，全球合作夥伴會努力不懈，確保嫌犯得以在美國法庭受審。

根據法庭文件，趙正參與的國際犯罪網路集團，透過社群媒體、電話、簡訊及網路交友服務與受害者建立信任，接著推銷虛假的數位資產投資計畫，誘使受害者將資金匯入共犯控制的帳戶，再透過美國空殼公司、國際銀行帳戶及數位錢包洗錢。詐騙集團架設外觀與合法加密貨幣交易平台及極其相似的虛假網站，誘騙受害者透過這些網站匯款投資。待資金匯入後，詐騙者謊稱投資持續增值，實際上，他們匯入的錢早已遭竊。

共犯將超過3690萬元受害者資金，從詐騙集團控制的美國銀行帳戶匯入巴哈馬（Bahamas）德爾泰克銀行（Deltec Bank），趙正與其他共犯，將德爾泰克銀行的資金兌換成全球最穩定的泰達幣（USDT），匯入由柬埔寨方控制的數位錢包，柬埔寨的共犯，再將這些泰達幣轉交給區域內各詐騙中心首腦。

已有八名共犯認罪

刑事起訴書中的指控，僅屬於檢方主張。被告在法庭依法判決有罪前，均被推定為無罪。目前已有八名共犯認罪，包括何升升（ShengSheng He，譯音）與蘇景亮（Jingliang Su，譯音）等華裔。兩人均承認共謀經營未取得聯邦執照的匯款業務，分別遭判51與46個月聯邦監禁。

這起跨國詐騙案由美國特勤局（USSS）全球調查行動中心（Global Investigative Operations Center）負責調查。國土安全部（HSI）皇家金融犯罪專案小組（El Camino Real Financial Crimes Task Force）等機構協助。司法部國際事務辦公室與荷蘭當局密切合作，協助逮捕趙正並將其引渡至美。

本案也是刑事司「網路詐騙打擊計畫」（Cyber-Enabled Scam Initiative，CSI）一部分。該計畫由專責的檢察官團隊負責，旨在追查以美國公民為目標的詐騙案、瓦解犯罪網，追究嫌犯責任等。

目前羈押的趙正，預計11月30日在洛市中心聯邦地區法院出庭。司法部呼籲，若本人或認識者曾遭數位資產投資詐騙，可向聯調局網路犯罪投訴中心通報，網址為IC3.gov。