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新移民學生大減48% 部分支援課程取消

編譯組／綜合報導
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加州學校的新移民學生人數大減，部分學區如洛杉磯及屋崙，近年跌幅分別高達四成與八成...
加州學校的新移民學生人數大減，部分學區如洛杉磯及屋崙，近年跌幅分別高達四成與八成。（Pexels / Norma Mortenson）

AI摘要

文章摘要整理：

受聯邦移民政策變化影響，加州新移民學生人數大幅下滑，屋崙與洛杉磯等學區出現課程縮減、教職重分配及支援服務減少的情況。

受到川普政府近年的新移民政策轉變影響，加州學校的新移民學生人數持續下降，部分地區如洛杉磯和屋崙學區，更錄得斷崖式的四至八成跌幅，以至一些學區取消課程，並重新分配教職員工作。

教育新聞媒體EdSource報導，加州各地在過去兩年出現的新移民學生人數急降，是隨著2025年初聯邦移民政策變化導致邊境入境人數驟減而出現的。在屋崙（Oakland）聯合學區，從2017-18學年到2024-25學年，每年都有超過1300名來自不同國家的新生入學；但到2025-26學年，只有498名新移民學生入學，本學年截至10月7日更跌至212名，其中大部分是小學生。可見在九年間，人數降幅達八成。

屋崙聯合學區英語學習者和多語言成就計畫執行董事Nicole Knight表示，由於入學人數下降，學區內參與開設新生服務和課程的中學和高中數量亦減少。從去年17所減至今年只有6所。

這些新生課程在入學後頭一、兩年內，以獨立課堂授課，提供額外的學術科目輔導和英語學習指導。Knight指出，現在外來新生人數減少，他們更早進入主流班級。

洛杉磯聯合學區的新生人數從2024-2025學年的2萬755人下降到2026-2027學年的1萬1103人。根據該學區統計，2025年秋季至2027年秋季期間，學區總入學人數下降了8.3%，同期新移民學生入學人數卻大幅下降46.5%。

有些學區的情況則沒有那麼嚴峻，有些更接待了來自其他學區或州的新移民學生遷入。例如沙加緬度附近的聖璜聯合學區，外來新生人數只下降約13.6%，從2025-2026學年的974人跌至本學年的842人。

為新移民提供資源和支援的加州新移民網絡執行董事Sam Finn形容，現時面臨的是一種「斷崖式」下降，學校預計未來幾年的新移民學生人數仍將進一步減少，新移民課程計畫負責人正謀求保留課程內容和知識，以備未來新移民人數再次增加。

精華 FAQ

  • 報導指出，這與2025年初聯邦移民政策變化有關，導致邊境入境人數驟減，連帶使加州學校新移民學生招生明顯減少。

  • 屋崙聯合學區在2017-18學年到2024-25學年間每年都超過1300人，但2025-26學年只剩498人，本學年截至10月7日更降至212人，九年來跌幅達8成。

  • 由於入學人數下降，部分學區已取消新生支援課程、重新分配教職員工作，屋崙學區開設相關課程的中學和高中也從17所減至6所，並讓學生更早進入主流班級。

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