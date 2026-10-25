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洛城水電費兩月達3300元好驚人 貝斯提紓困解方

記者張庭瑜╱綜合報導
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洛杉磯居民面臨水電帳單上漲壓力，部分家庭兩個月帳單高達3300元。圖為住宅水電帳...
洛杉磯居民面臨水電帳單上漲壓力，部分家庭兩個月帳單高達3300元。圖為住宅水電帳單、電表、冷氣設備及電動車充電情境示意圖。（AI生成示意圖）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯水電費因高溫用電、費率上漲與垃圾費增加而飆升，市長貝斯提紓困與暫停斷供措施，市長選戰也因此聚焦水電局改革。

洛杉磯市居民水電帳單大幅增加，有人兩月須付3300元，也有長者帳單金額超過每月社安金收入。市長貝斯（Karen Bass）提出紓困措施，要求洛杉磯水電局（LADWP）考慮暫停因欠費斷水斷電至12月底，並鼓勵居民依經濟能力先行繳費。高額帳單也成市長選戰議題，市長參選人拉曼（Nithya Raman）要求審計水電局及檢討費率。

洛杉磯加大UCLA）美式足球隊員Micah Reed近日在社媒公布水電帳單，顯示其位於西岡（West Hills）的住家，兩個月電費、水費及垃圾處理費合計3300元，其中電費占2100元。他表示，這筆費用幾乎相當每月房貸的四分之三，一般家庭恐難長期負擔。Reed坦言，家中冷氣設定華氏74度，另有泳池及電動車，確實可能增加用電量，但仍質疑帳單金額過高。他認為，洛杉磯夏季炎熱，居民必須使用冷氣，卻因用電量增加而須支付更高費用，形同被課徵「高溫稅」。

影城市（Studio City）居民Patrice Berlin收到的帳單高達2700元，超過她每月領取的社安金，其中水費占2000元，去年同期水費僅103元。她表示，在當地居住30年，過去未曾收到如此高額水費帳單。Berlin指出，水電局派員檢查水表，告知戶外可能漏水，流失水量相當於兩座泳池，但她隨後請水管工及園丁檢查，均未發現重大漏水問題，下一期水費也恢復正常。她質疑水電局未能說明水費突然增加原因。水電局表示，正協助Berlin安裝智慧水表，以追蹤用水量，並在偵測到疑似漏水時發出警示。

面對居民反映帳單負擔沉重，貝斯表示，汽油、食品及其他生活開支持續增加，市府不希望居民再因高額水電費陷入財務困境。她已要求水電局研究降低費用的可能性，並鼓勵用戶現階段先繳納能力所及的金額。貝斯同時要求水電局暫停因欠費而中斷水電服務，期限至12月底。不過，這項措施未正式通過，欠款可延後多久、何時必須補繳，仍待水電局說明。

對無法一次負擔高額帳單的居民，貝斯建議申請水電局的平均付款計畫（Level Pay Program），將全年水電費平均分攤至12個月，降低每期帳單金額波動。符合資格的低收入長者及家庭，也可透過Lifeline或EZ Save計畫申請費用減免。

水電費問題也成為洛市長選戰焦點。市長參選人拉曼日前舉行競選活動，提出三項主張，包括對水電局進行審計、檢討高階主管薪酬，以及要求水電局官員赴市議會說明費率制定依據。

針對帳單增加，洛杉磯水電局代理總經理Dave Hanson表示，今年夏季接連出現強烈熱浪及潮濕天氣，全市用電量近歷史高峰。許多家庭長時間使用冷氣及電扇，用電量增加，部分用戶因此進入較高收費級距。此外，垃圾處理費近期增加約75至100元，由於洛杉磯水電局每兩個月結算一次帳單，相關費用累積後，使居民收到的帳單金額增加。

根據數據，洛杉磯水電局電價較前一年上漲7%，今年上半年水價則略有下降。居民使用水電還須支付10%的市府公共事業稅，因此用量增加、帳單金額提高時，相關稅額也增加。

精華 FAQ

  • 主要原因包括夏季熱浪使冷氣用電大增、部分用戶進入更高收費級距，加上垃圾處理費上調與10%市府公共事業稅，兩個月結算後費用被放大。

  • 她要求水電局研議降低費用，並暫停因欠費而斷水斷電至12月底；同時鼓勵居民先依能力繳款，並可申請Level Pay Program或低收入補助。

  • 高額帳單已成競選焦點，參選人拉曼要求對水電局進行審計、檢討高層薪酬，並要求官員到市議會交代費率制定依據，凸顯改革壓力。

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