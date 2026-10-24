跨國走私獅牙、虎皮 亞裔夫妻遭判刑

安那罕夫妻協助走私至俄勒岡州的虎皮。（司法部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州一對夫妻承認違反雷斯法，協助越南與俄勒岡州間走私犀牛角、虎皮、獅牙等瀕危野生動物製品，最終各被判3年緩刑及1萬元罰款。

南加州安那罕市一對夫妻因協助走私犀牛角、虎皮、獅牙及黑熊膽等野生動物製品，23日在俄勒岡州 尤金（Eugene）聯邦法院承認違反「雷斯法」（Lacey Act），各被判處3年緩刑及1萬元罰款。兩人協助處理的交易款項共5萬1100元，涉案製品在俄勒岡州與越南 之間非法運送。

司法部指出，涉案夫妻Linh Luu與Kevin Le承認，2019年9月至2021年5月期間，協助身在越南的人士處理走私交易款項。運往越南的物品包括美洲黑熊膽及美洲獅骨骼；運入俄勒岡州的則有獅牙、黑犀牛與白犀牛的部分犀角，以及虎皮。

檢方提交的量刑文件顯示，兩人2020年12月在停車場與臥底聯邦探員見面，收下1萬2000元現金，作為犀牛角交易的訂金，並討論如何規避美國銀行監管，避免非法交易被察覺。兩人之後又各收到近5000元電子付款，該犀牛角隨後偽裝成家居裝飾品，藉此躲避海關查驗，運抵俄勒岡州。雙方還曾談及，希望透過這筆交易建立信任，為日後更大宗的交易作準備。

司法部表示，美洲黑熊與美洲獅原生於俄勒岡州，部分人士看重其在亞洲傳統醫藥上的用途。本案涉及的物種均列入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）管制名單，相關交易須取得許可，但兩人均未取得。美國、越南等185個政府都是這項公約的締約方。

獅子、老虎及黑、白犀牛另受美國「瀕危物種法」保護。兩人此次認罪所涉及的「雷斯法」，則是美國最早的野生動物走私法規。

走私至俄勒岡州的獅牙。涉案安那罕夫妻23日認罪，各被判處三年緩刑及1萬元罰款。（司法部提供）

走私的犀牛角（左）被偽裝成家居裝飾品（右），藉此躲避海關查驗，運入俄勒岡州。（司法部提供）