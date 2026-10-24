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涉醫療騙保20億 司法部起訴15人

記者張宏／綜合報導
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圖表顯示在2016年至2023年美國醫療保險（Medicare）報銷的動脈粥樣硬...
圖表顯示在2016年至2023年美國醫療保險（Medicare）報銷的動脈粥樣硬化切除術中，Harold Tabaie醫師手術案例是一個極端異常值。（司法部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

司法部起訴15名被告，指控其透過虛假醫療申報、非法回扣與偽造手術紀錄，向Medicare等計畫詐領超過20億元。

司法部22日起訴15名被告，其中大多數來自南加，包括六名醫療專業人員。檢方指控他們涉嫌醫療保險詐欺，共計向政府及私人醫療保險計畫詐領超20億元。被告包含洛杉磯戒毒中心大亨David Young父子和華人醫師王德軍（Dejun Wang）等。

此案包含重大犯罪行為，有超過16億元的虛報帳單，被告David Young父子誘騙弱勢群體前往加州接受虛假的成癮/物質濫用治療。還有價值1.34億元的虛報帳單，橙縣安那罕78歲醫師Harold Tabaie及其合夥人脊骨神經醫師Hany Malek向聯邦醫療保險（Medicare）詐領不必要的旋轉斑塊切除術（Atherectomy，一種血管手術）的費用，並導致患者身體受損。

在2016年至2023年中，紅藍卡（Medicare）報銷的動脈粥樣硬化切除術圖表顯示，Harold Tabaie手術案例是一個極端異常值。為掩蓋實施的超高手術量，被告涉嫌冒用其他未實際執行手術的醫療人員姓名進行虛假申報。兩人透過提供免費交通、雜貨、家居用品、禮品卡和代繳公用事業帳單等非法回扣，誘騙Medicare受益人接受診所服務。Tabaie和Malek被控四項醫療保健詐欺罪，Hany Malek被控兩項銀行詐欺罪。

案件還包括超過1.38億元的虛報帳單，被告在三個不同安寧療護（Hospice）詐欺計畫中，向Medicare詐領非末期患者的療護費用。還有來自惠提爾的被告Christina Mareik此前因涉嫌提交假處方以詐取加州白卡（Medi-Cal）2.7億元被起訴，及多醫師收取非法醫療保健回扣。

聯邦調查局（FBI）局長Kash Patel表示，被告透過提出虛假申報，偷竊由納稅人資助的醫療及保險資金，包括洛杉磯地區幫助最弱勢群體的成癮治療計畫、安寧療護和Medicare計畫。

今年4月，司法部宣布成立詐欺局（Fraud Division），專注調查和起訴針對美國人實施詐欺的人員。

橙縣安那罕醫師Harold Tabaie和Hany Malek在英格伍一家診所對...
橙縣安那罕醫師Harold Tabaie和Hany Malek在英格伍一家診所對病人進行不必要的動脈粥狀硬化切除手術。（司法部提供）

為騙保，安那罕醫師Harold Tabaie和Hany Malek把病人從最初就...
為騙保，安那罕醫師Harold Tabaie和Hany Malek把病人從最初就診的診所轉診去做不必要的動脈粥狀硬化切除手術。（司法部提供）

聯邦檢察官Bill Essayli說明22日的起訴案情。（取自司法部）
聯邦檢察官Bill Essayli說明22日的起訴案情。（取自司法部）

精華 FAQ

  • 司法部22日起訴15名被告，其中多數來自南加州，並包含6名醫療專業人員。檢方指稱他們透過各類醫療詐欺與虛報帳單，向政府及私人醫療保險計畫詐領超過20億元。

  • 檢方指控David Young父子以虛假的成癮及物質濫用治療為名，誘騙弱勢群體前往加州接受服務，並提出超過16億元的虛報帳單，涉案規模為整體案件中最重大部分之一。

  • 兩人被指向Medicare詐領不必要的旋轉斑塊切除術費用，金額達1.34億元，還疑似冒用未實際執刀者姓名申報，並以免費交通、雜貨、禮品卡等回扣誘使受益人接受診所服務。

司法部 南加 洛杉磯

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