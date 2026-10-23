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聖塔蒙尼卡機場 將變身大型綜合公園

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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公園核心區效果圖，以開放草坪串聯周邊建築與公共活動空間，提供民眾聚會及休憩場所。...
公園核心區效果圖，以開放草坪串聯周邊建築與公共活動空間，提供民眾聚會及休憩場所。（圖╱Sasaki提供）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔莫尼卡機場預定2028年底停運後，市府公布將其改造為結合自然、運動、藝文與教育的大型公園草案，並預計依序完成環評、設計與分期施工。

聖塔莫尼卡機場（Santa Monica Airport）預定2028年底停止營運，這片機場用地未來如何轉型，近日有了更具體的藍圖。市府公布公園整體規畫草案，擬將占地約200英畝的基地，打造結合自然景觀、運動設施與藝文活動的大型公共空間，規畫內容包括野花草甸、植物園、多功能球場及休閒活動中心。

根據市府資料，這項機場轉型計畫經過兩年多社區討論，於10月17日公開最新整體規畫草案，呈現未來公園各區配置及動線。市府今年稍早針對分區位置與潛在用途進行的網路調查，共收到逾4200份回覆，成為此次規畫的重要參考。

由設計公司Sasaki操刀的草案，將基地西側定位為自然與休憩空間，東側則以運動設施為主。西側規畫狗公園、多用途草坪、約1.5英畝野花草甸、植物園、水景及自然教育中心，並銜接既有的Clover Park，讓民眾可由北側Ocean Park Boulevard一帶進入。

東側則規畫多功能運動場、棒球場、籃球場、攀岩牆及休閒活動中心，並串聯Bundy Drive與Airport Avenue路口附近既有的Airport Park，形成較集中的運動休閒區。

除了大片綠地與球場，市府也將文化活動及既有建築再利用納入規畫。依先前公布的分區架構，基地北側將透過既有建築改造，強化公園與周邊社區的連結；藝文區則以餐飲、表演與創作活動為主。園區另設中央草坪、社區聚會及冒險遊戲空間，兼顧大型活動與居民日常使用需求。

土地用途方面，市府表示，目前草案依照市議會2025年7月的指示推進，未納入依LC提案規定須另經選民投票同意的用途，整體仍以大型公園為核心，結合休閒、文化與教育設施。

依目前時程，計畫預計2027年春季至2028年夏季進行環境審查，機場則預定2028年12月31日停止營運。後續細部設計將延續至2029年及2030年代初期，再視資金到位情況推動建設，完整公園尚無確定開放日期。市府現階段也將研究分期施工、執行方式及成本估算。

公園草坪區效果圖，呈現民眾野餐、放風箏及親子遊憩的休閒場景。（圖╱Sasaki提...
公園草坪區效果圖，呈現民眾野餐、放風箏及親子遊憩的休閒場景。（圖╱Sasaki提供）

聖塔蒙尼卡機場改建公園整體規畫示意圖，結合自然綠地、中央草坪及多功能運動設施。（...
聖塔蒙尼卡機場改建公園整體規畫示意圖，結合自然綠地、中央草坪及多功能運動設施。（圖／Sasaki提供）

精華 FAQ

  • 市府規畫把約200英畝的機場基地，轉型為以大型公園為核心的公共空間，並結合自然景觀、運動設施、藝文活動與教育用途，提供居民日常休閒與大型活動場地。

  • 西側以自然休憩為主，包含狗公園、多用途草坪、1.5英畝野花草甸、植物園、水景及自然教育中心；東側則以運動設施為主，規畫多功能球場、棒球場、籃球場、攀岩牆與休閒活動中心。

  • 計畫預計在2027年春季至2028年夏季進行環境審查，機場則於2028年12月31日停止營運；之後細部設計延續到2029年及2030年代初期，並視資金到位情況分期施工。

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