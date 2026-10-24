洛城公羊隊綜合區計畫時程公布 估耗時十年 明年啟動
洛杉磯公羊隊將在伍蘭岡打造「公羊村」，若通過市府審查，預計2027年動工，工程總額達100億元，完工約需10年。
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洛杉磯公羊隊將在伍蘭岡打造「公羊村」，若通過市府審查，預計2027年動工，工程總額達100億元，完工約需10年。
作為美國專業足球隊的洛杉磯公羊隊（The Los Angeles Rams）將洛城的伍蘭岡（Woodland Hills）購物中心改建為大型發展區的龐大計畫，現已有進一步的工程預計日期。該購物中心目前已經拆卸，若能通過洛杉磯市政府的合規審查，預計可於明年展開改建工程，讓公羊隊的永久總部和訓練基地進駐，周邊發展為商住娛樂綜合區，估計耗時十年才能竣工。
紐約郵報報導，原已破舊的伍蘭岡購物中心現已拆除，原址的長廊已不復存在。該處將建成的綜合區名為公羊村（Rams Village），座落在華納中心（Warner Center），占地52英畝，以公羊隊的永久總部和訓練基地進駐為主導，周邊打造一個擁有超過3100套住宅、餐廳、零售店、辦公大樓、酒店和娛樂場所的綜合發展社區。
該計畫由洛杉磯公羊隊老闆Stan Kroenke策劃和出資，將耗資100億元。項目目前已移交洛杉磯市政府接受許可合規性審查。
知情人士透露，假設洛杉磯市政府批准該計畫，預計2027年將動工興建，耗時約十年才完成。這只是一個預計時間表，需要通過未來的審批流程。
報導指出，伍蘭岡購物中心拆卸，附近的長廊已消失，這對於在聖費爾南多谷（San Fernando Valley）長大的人來說，標誌著重大的變化，就是一個熟悉的標誌性建築被一片空地取代，預示著截然不同的未來景觀。
其實，公羊隊在伍蘭岡的臨時練習設施已於2024年8月啟用，預計將一直沿用至改建工程完成為止。未來的永久訓練中心將保留現有的室外草坪場地，並增設室內訓練設施。
目前，下一步的重大進展將取決於市政審批、許可證發放以及更確實的施工日程。
這是一項把原伍蘭岡購物中心改建為「公羊村」的綜合開發案，核心是公羊隊永久總部與訓練基地，周邊再結合住宅、餐飲、零售、辦公、酒店與娛樂設施。 計畫基地位於華納中心，面積約52英畝，預計興建超過3100套住宅與多種商業設施。整體由老闆Stan Kroenke出資，估計總成本約100億元。 目前案子已送交洛杉磯市政府進行許可與合規審查，若順利通過，知情人士預估將在2027年動工，並可能再花約10年才完成整體建設。
精華 FAQ
這是一項把原伍蘭岡購物中心改建為「公羊村」的綜合開發案，核心是公羊隊永久總部與訓練基地，周邊再結合住宅、餐飲、零售、辦公、酒店與娛樂設施。
計畫基地位於華納中心，面積約52英畝，預計興建超過3100套住宅與多種商業設施。整體由老闆Stan Kroenke出資，估計總成本約100億元。
目前案子已送交洛杉磯市政府進行許可與合規審查，若順利通過，知情人士預估將在2027年動工，並可能再花約10年才完成整體建設。
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