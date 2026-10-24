洛城公羊隊綜合區計畫時程公布 估耗時十年 明年啟動

洛杉磯公羊隊將在華納中心發展占地52英畝的綜合社區，名為公羊村（Rams Village），包括足球隊的永久總部進駐其中。（公羊隊官網）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯公羊隊將在伍蘭岡打造「公羊村」，若通過市府審查，預計2027年動工，工程總額達100億元，完工約需10年。

作為美國專業足球隊的洛杉磯 公羊隊（The Los Angeles Rams）將洛城的伍蘭岡（Woodland Hills）購物中心改建為大型發展區的龐大計畫，現已有進一步的工程預計日期。該購物中心目前已經拆卸，若能通過洛杉磯市政府的合規審查，預計可於明年展開改建工程，讓公羊隊的永久總部和訓練基地進駐，周邊發展為商住娛樂綜合區，估計耗時十年才能竣工。

紐約郵報報導，原已破舊的伍蘭岡購物中心現已拆除，原址的長廊已不復存在。該處將建成的綜合區名為公羊村（Rams Village），座落在華納中心（Warner Center），占地52英畝，以公羊隊的永久總部和訓練基地進駐為主導，周邊打造一個擁有超過3100套住宅、餐廳、零售店、辦公大樓、酒店和娛樂場所的綜合發展社區。

該計畫由洛杉磯公羊隊老闆Stan Kroenke策劃和出資，將耗資100億元。項目目前已移交洛杉磯市政府接受許可合規性審查。

知情人士透露，假設洛杉磯市政府批准該計畫，預計2027年將動工興建，耗時約十年才完成。這只是一個預計時間表，需要通過未來的審批流程。

報導指出，伍蘭岡購物中心拆卸，附近的長廊已消失，這對於在聖費爾南多谷（San Fernando Valley）長大的人來說，標誌著重大的變化，就是一個熟悉的標誌性建築被一片空地取代，預示著截然不同的未來景觀。

其實，公羊隊在伍蘭岡的臨時練習設施已於2024年8月啟用，預計將一直沿用至改建工程完成為止。未來的永久訓練中心將保留現有的室外草坪場地，並增設室內訓練設施。

目前，下一步的重大進展將取決於市政審批、許可證發放以及更確實的施工日程。