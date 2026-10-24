男假娶富婆養母謀財 毒殺棄屍地洞
加州男子涉嫌以芬太尼毒殺養母後棄屍地洞，並偽造婚書、騙取財產與遺產，遭檢方正式起訴，多名共犯也同步被追訴。
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加州男子涉嫌以芬太尼毒殺養母後棄屍地洞，並偽造婚書、騙取財產與遺產，遭檢方正式起訴，多名共犯也同步被追訴。
Yahoo新聞網報導，加州一男子涉嫌毒殺其頗有家資的養母、將遺體棄置於地洞中，並偽造結婚證書以侵吞其財產，日前被正式起訴謀殺罪。
現年34歲的斐迪南（Cedric Von Ferdinand）被控向其收養家庭的姊妹謊稱，他在照顧對抗胰臟癌的65歲養母傑特（Nadine Jett）期間，養母已在墨西哥病逝並火化。
聖地牙哥縣檢察長Summer Stephan在新聞發布會上表示，除謀殺罪外，斐迪南還被加控兩項特殊情節，包括為謀取經濟利益而殺害傑特（Jett），以及施用毒物。檢方表示，斐迪南涉嫌殺害傑特後，還涉及其遺產相關的房地產詐欺及竊盜等罪名，包括重大竊盜、身分盜用、偽造文件及提交虛假文件，造成受害者損失超過50萬元。若罪名成立，他將面臨終身監禁且不得假釋，若檢方決定求處死刑，也可能面臨死刑。
受害者傑特在接受化療期間，於2024年1月宣告失蹤。身為養子兼看護人的斐迪南，當時向其他養子女宣稱，母親因病在墨西哥過世且已完成火化，卻始終無法出具死亡證明。
事發不久後，他便藉由不知以何種手段取得、帶有傑特簽名與縮寫簽署的文件，順利取得全權委託代理權。
檢方指控，他隨後涉嫌從傑特的銀行帳戶挪用數千元，並將其名下兩處房產過戶到自己名下。他更涉嫌利用亡母的資金，在洛杉磯縣購置另一處房產。
其犯罪計畫還包括指使名為Kim Fifer的女子冒充傑特，藉此與養母「登記結婚」，以進一步全面掌控其遺產。調查人員隨後在斐迪南的住處起獲一份日期為2024年5月18日、經偽造並公證的結婚證書。
傑特的其他養女最終對斐迪南起疑心，並於2024年6月向警方通報母親失蹤。
聖地牙哥縣檢察官辦公室指出，其他養女在母親失蹤前曾多次試圖探視，但斐迪南不斷找各種藉口阻止她們前往。
警方隨後於2025年7月在距離傑特住家僅30呎處的一個地洞中，尋獲被床單包裹的遺體。法醫解剖報告顯示，這名婦人的體內驗出大量芬太尼，死因被認定為急性芬太尼中毒，判定為他殺。
調查人員進一步查出，斐迪南早於2024年1月16日便僱人在位於聖地牙哥縣非建制區Valley Center的物業上挖掘6呎見方深坑。
檢方21日對斐迪南提出起訴。此外，涉案女子Kim Fifer以及來自聖地牙哥縣Escondido的46歲公證人Raymond Joseph Alto，亦因涉及偽造結婚證書及其他虛假文件遭到檢方起訴。
檢方指控他毒殺65歲養母後，將遺體包裹棄置於住家附近地洞，並向家人謊稱她已在墨西哥病逝火化，藉此掩蓋死亡事實。 他涉嫌先取得偽造授權文件，再挪用銀行存款、過戶兩處房產，還在洛杉磯縣買下新房；同時安排冒名結婚，企圖全面控制遺產。 除了34歲的Cedric Von Ferdinand外，涉案女子Kim Fifer與公證人Raymond Joseph Alto也被起訴，罪名涉及偽造結婚證書及其他虛假文件。
精華 FAQ
檢方指控他毒殺65歲養母後，將遺體包裹棄置於住家附近地洞，並向家人謊稱她已在墨西哥病逝火化，藉此掩蓋死亡事實。
他涉嫌先取得偽造授權文件，再挪用銀行存款、過戶兩處房產，還在洛杉磯縣買下新房；同時安排冒名結婚，企圖全面控制遺產。
除了34歲的Cedric Von Ferdinand外，涉案女子Kim Fifer與公證人Raymond Joseph Alto也被起訴，罪名涉及偽造結婚證書及其他虛假文件。
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