南加匹克球餐廳 運動休閒好去處

庫卡蒙加牧場市計畫開設首家新型餐廳，將匹克球場、美食、酒吧及現場音樂結合，打造成多功能休閒娛樂場所。（取自Electric Pickle官網）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州庫卡蒙加牧場市將於2027年開設結合匹克球場、美食、酒吧與音樂的新型餐廳Electric Pickle，鎖定運動休閒與社交商機。

隨著匹克球 在全美迅速走紅，餐飲業者也看好這項運動帶來商機。南加州 內陸庫卡蒙加牧場市計畫開設首家新型餐廳，將匹克球場、美食、酒吧及現場音樂結合，打造兼具運動、用餐與社交功能的休閒娛樂場所。

據Daily Bulletin消息。餐飲集團Eureka! Restaurant Group計畫於2027年6月，在庫卡蒙加牧場市開設新型態餐廳Electric Pickle。

業者介紹，全美匹克球玩家已超過2000萬。這項運動不僅吸引各年齡層參與，也帶動結合運動與餐飲的商業模式。Electric Pickle正是其中一例，顧客除了可以打球，還能與親友聚餐、喝飲料及參加娛樂活動。業者表示，這種結合運動、餐飲與娛樂的模式，能為消費者帶來不同於傳統餐廳的體驗。

Electric Pickle將進駐Courtyard at The Resort開發案，地點位於市區第四街與Resort Parkway交會處附近，鄰近Toyota Arena及安大略購物中心（Ontario Mills）。

除匹克球場，新店還計畫設置大型戶外露台，提供沙包投擲遊戲、滾球等休閒活動，並安排現場音樂演出，讓不打球的顧客，也能享受戶外娛樂。

餐飲方面，菜單涵蓋壽司、墨西哥street tacos、披薩、壓烤漢堡，以及炸雞配鬆餅等多元選擇。餐廳每天也供應早午餐，並設有完整酒吧。這種經營模式被譽為「升級版運動酒吧體驗」。