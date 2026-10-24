15歲少女 遭交往對象闖入她家槍殺

洛杉磯縣警局表示，嫌犯Paul Anthony Cruz在行凶後駕車逃逸數英里至巴沙迪那。圖為洛縣警局警員辦案示意圖。（取自洛縣警局）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣15歲少女Mina Kurdian疑遭20歲交往對象闖入住處槍殺，嫌犯行凶後逃逸並自戕，友人指出她長期身處受虐關係。

KTLA 5新聞網報導，洛杉磯 縣法醫辦公室23日確認22日疑遭交往對象Paul Anthony Cruz槍殺身亡的少女身分為15歲的Mina Kurdian。調查人員透露，嫌犯在犯案後向自己開槍，截至23日發稿，仍處生命垂危狀態。

認識Mina Kurdian的人向KTLA表示，她與嫌犯交往已有一段時間，期間長期處受虐關係中。

槍擊 案發生於22日上午11時左右，地點位West Huntington Drive靠近Golden West Avenue一處Mina Kurdian與母親同住的公寓內。

警方指出，死者的20歲男友Paul Anthony Cruz當時朝玻璃滑門開槍並強行闖入屋內，隨後將槍口對準這名少女將她擊斃。

鄰居表示，事發時至少聽見兩聲槍響，以及一女子淒厲的呼救聲。住在樓下的Mario Luque表示，他跑上樓時，看見受害者臉部朝下倒在浴室，已經沒有生命跡象。Mario Luque在聽到槍聲後衝入屋內，對眼前的景象感到難以置信。他表示，受害者的母親當時因極度恐懼躲在臥室內。

Mario Luque向KTLA電視台透露，他懷疑嫌犯22日清晨就曾前來，當時情緒憤怒且疑似喝了酒，並在數小時後攜帶武器折返。Mario Luque說，他當時跟她爭吵、企圖動手打她，表現得極具虐待傾向。

洛杉磯縣警局表示，Paul Anthony Cruz在行凶後駕車逃逸數英里至巴沙迪那。當警方試圖上前圍捕時，他在一座購物中心停車場內向自己開槍。現場有多名路人及購物民眾目睹整個過程。Paul Anthony Cruz隨後被緊急送往醫院，截至23日下午仍處命危狀態。

受害者的密友Alyssa Perez Jimenez表示，兩人交往期間關係相當不穩定。她認為好友當時正試圖徹底脫離這段關係。

Alyssa Perez Jimenez向KTLA表示，她剛轉學到這個學區時，Mina Kurdian對她非常好。Mina Kurdian是一位很棒的朋友……無論走進哪個房間，Mina Kurdian總能為現場帶來溫暖與光彩。