台灣電影登夏威夷國際影展 《微笑之後：曾雅妮》紀錄片首映

紀錄片《微笑之後：曾雅妮》舉行世界首映，導演與曾雅妮也親赴影展，參與映後座談。（駐洛杉磯台灣書院）

AI摘要 文章摘要整理： 第46屆夏威夷國際影展推出台灣電影焦點單元，放映六部作品，包含《微笑之後：曾雅妮》世界首映與多部入圍NETPAC的台灣片。

第46屆夏威夷 國際影展10月21日至11月5日登場，駐洛杉磯 台灣書院在中華民國文化部支持下，與影展合作推出「台灣電影焦點」單元，選映六部台灣電影。其中，紀錄片《微笑之後：曾雅妮》舉行世界首映，多國合製電影《明月共此時》則迎來北美首映，展現台灣電影創作的多元面貌。

《微笑之後：曾雅妮》由旅加台灣紀錄片導演陳惟揚執導，透過長期跟拍與訪談，記錄台灣職業高爾夫球選手曾雅妮面對人生挑戰、努力重返球場的歷程。導演與曾雅妮也親赴影展，參與映後座談。

新加坡 導演楊國瑞執導的《明月共此時》集結多位台灣演員，融合武俠、科幻與愛情元素，呈現跨國合製的創作成果。台灣導演呂柏勳的首部劇情長片《日光》也將參展，該片已入圍多個國際影展，兩位少年素人演員的表現獲得好評。

此外，影展選映台灣新浪潮導演楊德昌的《海灘的一天》，以及黃邦銓、林君昵合導的短片《月亮上的業餘者》和謝文明執導的動畫短片《螳螂》，呈現台灣電影不同世代與類型的創作特色。

駐洛杉磯台灣書院表示，夏威夷國際影展是環太平洋地區重要的電影交流平台。其中，《明月共此時》與《日光》雙雙入圍奈派克獎（NETPAC），得獎結果預計於11月1日公布。透過影展放映與國際交流，期盼提升台灣電影在北美的能見度，讓更多海外觀眾認識台灣影視創作。

《明月共此時》迎來北美首映，與《日光》雙雙入圍奈派克獎（NETPAC）。（駐洛杉磯台灣書院）