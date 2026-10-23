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搭飛機想選位？航空公司採差異性定價

記者張宏／綜合報導
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各大航空公司在座位等級和選位收費絞盡腦汁，近年採取差異化定價策略，受歡迎座位會收...
各大航空公司在座位等級和選位收費絞盡腦汁，近年採取差異化定價策略，受歡迎座位會收取額外選位費。（取自美聯航）

AI摘要

文章摘要整理：

航空公司近年以差異化定價向熱門座位收取選位費，基本票旅客常無法自由選位，同時也以票價與附加費應對營運成本上升。

搭機時，靠窗座位能欣賞景色，靠走道方便起身活動；而中間座位，通常是大家最想避開的位置。航空公司顯然深諳乘客對座位的偏好，各大航空公司在座位等級和選位收費絞盡腦汁，近年採取差異化定價策略，受歡迎座位會收取額外選位費。

達美航空購買基本票（Delta Main Basic）無法付費或免費選擇座位，要在報到或登機口分配，且不能購買「Preferred Seats」。美國航空官方說明，基本經濟艙旅客選擇特定座位要付費，若不付費則在報到時分配；且符合條件的會員購買基本經濟艙，也不再享有原本的免費選位待遇。

Simpleflying報導，紐約時報日前在採訪美聯航執行長Scott Kirby前，搭乘美聯航航班時發現，想避開中間座位，選擇靠窗或靠走道位置，選位費最高可達70元。當其把這個經歷作為問題詢問Scott Kirby，後者回答，美聯航近年投入乘客服務的許多改善措施，是所有旅客都能享有的福利，包括快速且免費星鏈Wi-Fi及每個座位配備的椅背娛樂系統。而在座位選擇方面，聯航仍採取差異化收費模式。航空公司必須考量不同旅客的需求，並透過收費提供相應服務，要讓每個人都能得到自己想要的東西，方法就是針對他們想要的服務與產品收費。

航空票價上漲，也是近期航空業備受關注的議題。今年票價雖然走高，但從長期角度看，部分漲幅其實是新冠疫情期間人為壓低價格的回調。Kirby表示，航空業營運成本持續增加，航空公司承受經營壓力，包括燃油價格波動、供應鏈干擾等因素，都可能影響航空公司的成本結構，因此必須收取足以涵蓋飛行成本的票價。航空公司收取選位費及其他附加服務費，是因應不同乘客需求與營運成本的一種方式。

精華 FAQ

  • 因為乘客對窗邊、走道等座位偏好明顯，航空公司便以差異化定價方式，把受歡迎的座位變成額外收入來源，同時也用來反映不同服務層級與營運成本。

  • 達美航空基本票不能付費或免費選座，需等報到或登機口分配，且不能買Preferred Seats；美國航空基本經濟艙則要付費才能選特定座位，否則同樣由系統分配。

  • Scott Kirby表示，聯航雖提升了免費星鏈Wi-Fi與椅背娛樂等服務，但座位選擇仍採收費制；同時航空業受燃油波動、供應鏈干擾影響，票價與附加費都需反映成本。

紐約時報 達美航空

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