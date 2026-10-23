被ICE槍擊 洛網紅索賠5000萬
洛杉磯網紅Carlitos Ricardo Parias指稱遭ICE探員不當開槍並索賠5000萬元，雖刑事案已被駁回，他仍在拘留中，相關上訴待第9巡迴法院裁定。
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洛杉磯網紅Carlitos Ricardo Parias指稱遭ICE探員不當開槍並索賠5000萬元，雖刑事案已被駁回，他仍在拘留中，相關上訴待第9巡迴法院裁定。
洛杉磯網紅Carlitos Ricardo Parias去年10月在南洛杉磯遭聯邦移民執法人員開槍擊傷，其律師20日向聯邦政府索賠5000萬元，指移民暨海關執法局（ICE）探員在逮捕行動中不當使用武力。Parias曾被控襲擊聯邦官員，刑事案件雖已遭法官駁回，目前仍被移民局拘留，聯邦政府則就駁回裁決提出上訴。
律師Denise Gastelum表示，該項索賠是日後對國土安全部、ICE及其他參與逮捕行動機構提起訴訟的前置程序。Parias在社媒上以「Richard LA」為名，律師形容他是頗受歡迎的網紅及社區記者。據律師說法，聯邦執法人員當時試圖逮捕Parias，開槍擊中他的手肘，子彈此後還擊中一名聯邦法警手部。Gastelum指出，隨身攝影機畫面顯示，Parias當時坐在車內、雙手舉起，僅詢問執法人員為何要拘留他，一ICE探員卻朝他開槍。她批評探員不分青紅皂白使用武力。
聯邦檢察官則指控Parias以車輛作為武器攻擊執法人員，並以襲擊聯邦官員罪名起訴。不過，法官於去年底駁回案件，認定Parias被關押在阿特蘭多（Adelanto）ICE拘留中心期間，遭剝奪與律師接觸的機會。國土安全部發言人對此表示，不同意法院的裁決，並強調所有遭拘留的非法移民均可接觸律師，沒有人被剝奪獲得律師協助的權利。上訴案目前由聯邦第九巡迴上訴法院審理，裁決預計11月出爐。Parias的移民律師Carlos Jurado認為，既然刑事指控已駁回，就不應繼續拘留當事人；律師團隊也主張，目前的拘留不合法。
其律師主張，Parias去年10月在南洛杉磯遭ICE探員逮捕時遭不當使用武力並被開槍擊傷，因此先提出5000萬元索賠，作為日後對相關聯邦機構提告的前置程序。 律師表示，隨身攝影機畫面顯示Parias坐在車內、雙手舉起，僅詢問為何被拘留，探員卻直接開槍。她認為這是未分辨情況、且不當且過度的武力使用。 聯邦法官已駁回對Parias的刑事案件，理由是他在Adelanto ICE拘留中心期間被剝奪與律師接觸的機會；但他仍被拘留，國土安全部也對裁決提出上訴。
精華 FAQ
其律師主張，Parias去年10月在南洛杉磯遭ICE探員逮捕時遭不當使用武力並被開槍擊傷，因此先提出5000萬元索賠，作為日後對相關聯邦機構提告的前置程序。
律師表示，隨身攝影機畫面顯示Parias坐在車內、雙手舉起，僅詢問為何被拘留，探員卻直接開槍。她認為這是未分辨情況、且不當且過度的武力使用。
聯邦法官已駁回對Parias的刑事案件，理由是他在Adelanto ICE拘留中心期間被剝奪與律師接觸的機會；但他仍被拘留，國土安全部也對裁決提出上訴。
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