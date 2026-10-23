我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

被ICE槍擊 洛網紅索賠5000萬

記者張庭瑜／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥籍網紅Carlitos Ricardo Parias（左）曾受洛杉磯市議員...
墨西哥籍網紅Carlitos Ricardo Parias（左）曾受洛杉磯市議員Curren Price表彰。圖為Curren Price的代表Jose Ugarte向Carlitos Ricardo Parias頒發表彰。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯網紅Carlitos Ricardo Parias指稱遭ICE探員不當開槍並索賠5000萬元，雖刑事案已被駁回，他仍在拘留中，相關上訴待第9巡迴法院裁定。

洛杉磯網紅Carlitos Ricardo Parias去年10月在南洛杉磯遭聯邦移民執法人員開槍擊傷，其律師20日向聯邦政府索賠5000萬元，指移民暨海關執法局（ICE）探員在逮捕行動中不當使用武力。Parias曾被控襲擊聯邦官員，刑事案件雖已遭法官駁回，目前仍被移民局拘留，聯邦政府則就駁回裁決提出上訴。

律師Denise Gastelum表示，該項索賠是日後對國土安全部、ICE及其他參與逮捕行動機構提起訴訟的前置程序。Parias在社媒上以「Richard LA」為名，律師形容他是頗受歡迎的網紅及社區記者。據律師說法，聯邦執法人員當時試圖逮捕Parias，開槍擊中他的手肘，子彈此後還擊中一名聯邦法警手部。Gastelum指出，隨身攝影機畫面顯示，Parias當時坐在車內、雙手舉起，僅詢問執法人員為何要拘留他，一ICE探員卻朝他開槍。她批評探員不分青紅皂白使用武力。

聯邦檢察官則指控Parias以車輛作為武器攻擊執法人員，並以襲擊聯邦官員罪名起訴。不過，法官於去年底駁回案件，認定Parias被關押在阿特蘭多（Adelanto）ICE拘留中心期間，遭剝奪與律師接觸的機會。國土安全部發言人對此表示，不同意法院的裁決，並強調所有遭拘留的非法移民均可接觸律師，沒有人被剝奪獲得律師協助的權利。上訴案目前由聯邦第九巡迴上訴法院審理，裁決預計11月出爐。Parias的移民律師Carlos Jurado認為，既然刑事指控已駁回，就不應繼續拘留當事人；律師團隊也主張，目前的拘留不合法。

精華 FAQ

  • 其律師主張，Parias去年10月在南洛杉磯遭ICE探員逮捕時遭不當使用武力並被開槍擊傷，因此先提出5000萬元索賠，作為日後對相關聯邦機構提告的前置程序。

  • 律師表示，隨身攝影機畫面顯示Parias坐在車內、雙手舉起，僅詢問為何被拘留，探員卻直接開槍。她認為這是未分辨情況、且不當且過度的武力使用。

  • 聯邦法官已駁回對Parias的刑事案件，理由是他在Adelanto ICE拘留中心期間被剝奪與律師接觸的機會；但他仍被拘留，國土安全部也對裁決提出上訴。

ICE 槍擊 移民

上一則

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

下一則

巴沙迪那商業基地擬改建225戶公寓 部分保留給低收租客

延伸閱讀

「子彈留頸部」 ICE槍擊傷者求釋就醫

「子彈留頸部」 ICE槍擊傷者求釋就醫
國會提案 ICE錯抓公民至少賠50萬 每多一天追加10萬

國會提案 ICE錯抓公民至少賠50萬 每多一天追加10萬
男子逃避ICE追捕 被探員開車撞斷腿

男子逃避ICE追捕 被探員開車撞斷腿

ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果

ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
ICE在紐約開槍傷人 曼達尼：與川普及穆林交涉2小時未果

ICE在紐約開槍傷人 曼達尼：與川普及穆林交涉2小時未果

熱門新聞

一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
被譽為「AI教母」的李飛飛（右），聯合創辦的World Labs被晶片大廠超微（AMD）以82億元的全股票交易收購。圖左為AMD執行長蘇姿丰。（取自Feifei Li網站）

華女15歲來美 大學經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

2026-10-16 19:42
余先生表示，Uber Black「大黑」訂單較過去減少，司機需花更多時間等候，還得負擔油費與商業車險等成本。（余先生提供）

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

2026-10-17 21:37
中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
一名護士與家人赴加州旅遊，抵達洛杉磯機場後遭ICE拘留。圖為手銬示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

2026-10-19 15:38

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格