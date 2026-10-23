被ICE槍擊 洛網紅索賠5000萬

墨西哥籍網紅Carlitos Ricardo Parias（左）曾受洛杉磯市議員Curren Price表彰。圖為Curren Price的代表Jose Ugarte向Carlitos Ricardo Parias頒發表彰。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯網紅Carlitos Ricardo Parias指稱遭ICE探員不當開槍並索賠5000萬元，雖刑事案已被駁回，他仍在拘留中，相關上訴待第9巡迴法院裁定。

洛杉磯網紅Carlitos Ricardo Parias去年10月在南洛杉磯遭聯邦移民 執法人員開槍擊 傷，其律師20日向聯邦政府索賠5000萬元，指移民暨海關執法局（ICE ）探員在逮捕行動中不當使用武力。Parias曾被控襲擊聯邦官員，刑事案件雖已遭法官駁回，目前仍被移民局拘留，聯邦政府則就駁回裁決提出上訴。

律師Denise Gastelum表示，該項索賠是日後對國土安全部、ICE及其他參與逮捕行動機構提起訴訟的前置程序。Parias在社媒上以「Richard LA」為名，律師形容他是頗受歡迎的網紅及社區記者。據律師說法，聯邦執法人員當時試圖逮捕Parias，開槍擊中他的手肘，子彈此後還擊中一名聯邦法警手部。Gastelum指出，隨身攝影機畫面顯示，Parias當時坐在車內、雙手舉起，僅詢問執法人員為何要拘留他，一ICE探員卻朝他開槍。她批評探員不分青紅皂白使用武力。

聯邦檢察官則指控Parias以車輛作為武器攻擊執法人員，並以襲擊聯邦官員罪名起訴。不過，法官於去年底駁回案件，認定Parias被關押在阿特蘭多（Adelanto）ICE拘留中心期間，遭剝奪與律師接觸的機會。國土安全部發言人對此表示，不同意法院的裁決，並強調所有遭拘留的非法移民均可接觸律師，沒有人被剝奪獲得律師協助的權利。上訴案目前由聯邦第九巡迴上訴法院審理，裁決預計11月出爐。Parias的移民律師Carlos Jurado認為，既然刑事指控已駁回，就不應繼續拘留當事人；律師團隊也主張，目前的拘留不合法。