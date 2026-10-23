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西來寺、USC醫院 本周日聯合議診

記者張宏／哈岡報導
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南加州大學亞凱迪亞醫院、佛光山西來寺及國際佛光會洛杉磯協會20日舉辦記者會，宣布...
南加州大學亞凱迪亞醫院、佛光山西來寺及國際佛光會洛杉磯協會20日舉辦記者會，宣布將於25日上午8時至11時30分在亞凱迪亞醫院聯合舉辦第24屆「2026社區義診」。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加大亞凱迪亞醫院、西來寺與國際佛光會將於25日舉辦第24屆社區義診，提供多項免費檢查、疫苗與醫療諮詢，並採先到先驗方式服務民眾。

南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）、佛光山西來寺及國際佛光會洛杉磯協會將於25日上午8時至11時30分在亞凱迪亞醫院聯合舉辦第24屆「2026社區義診」，提供血液檢查、健康篩檢及醫療諮詢等多項服務，所有項目完全免費，歡迎18歲以上民眾參加。

慧東法師表示，今年免費服務包括24項血液檢查，涵蓋肝腎功能、甲狀腺功能、血糖、膽固醇及乙型肝炎三項篩檢，另有頸動脈中風風險、骨密度、乳房、視力、聽力、血壓、體脂肪及失智精神狀態等篩檢，並提供流感疫苗、醫師及營養師諮詢。

南加⼤亞凱迪亞醫院院⻑Ikenna (Ike) Mmeje表示，歷年義診都動員近250名佛光會及醫院義工投入服務。義診服務不同族裔居民，肝炎是亞裔社區民眾很關注的健康議題，今年將肝炎檢測納入血液檢查項目之中。

國際佛光會洛杉磯協會會⻑蔡⽉琴表示，今年現場安排國語、粵語及越南語義工。義診採先到先驗、名額有限，不接受預約。需抽血者請自24日晚11時30分後禁食，白開水除外。現場備有茶水、點心及免費禮品。

活動地點：300 W. Huntington Drive, Arcadia, CA 91007。詳情可瀏覽uscarcadiahospital.org或la.blia.org，亦可致電醫院626-821-2388，或佛光會626-643-5570、626-318-1167。

南加⼤亞凱迪亞醫院院⻑Ikenna (Ike) Mmeje發言。（記者張宏／攝影...
南加⼤亞凱迪亞醫院院⻑Ikenna (Ike) Mmeje發言。（記者張宏／攝影）

今年免費服務包括24項血液檢查，涵蓋肝腎功能、甲狀腺功能、血糖等。（記者張宏／攝...
今年免費服務包括24項血液檢查，涵蓋肝腎功能、甲狀腺功能、血糖等。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 由南加大亞凱迪亞醫院、佛光山西來寺與國際佛光會洛杉磯協會共同舉辦，時間是25日上午8時至11時30分，地點在亞凱迪亞醫院。

  • 活動包含24項血液檢查，以及肝腎功能、甲狀腺、血糖、膽固醇、乙型肝炎、骨密度、乳房、視力、聽力與血壓等篩檢，另有流感疫苗與醫師、營養師諮詢。

  • 活動採先到先驗、名額有限，不接受預約，對象為18歲以上民眾；需抽血者請自24日晚11時30分後禁食，白開水可飲用，現場也備有茶水、點心與免費禮品。

南加大 洛杉磯 亞凱迪亞

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