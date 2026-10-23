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租戶搬走 房東可酌情扣押金粉刷

記者啟鉻／洛杉磯報導
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資深房東Wen Mei也表示，雖然相關規定沒有要求新房客到來前房東必須對房間粉刷...
資深房東Wen Mei也表示，雖然相關規定沒有要求新房客到來前房東必須對房間粉刷一新，但不這樣做，就不會有好的租金。圖為房客造成設施損壞。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州規定房東不能因正常磨損就扣押金粉刷，但若租戶造成超出正常損耗的牆面損壞，則可依法扣除必要修復費。

加州HOA社區對屋主住宅的定期粉刷、顏色等，都有統一規範。相較之下，出租屋的室內牆面重新粉刷，則涉及另一個常見問題：租戶搬走時，如果牆面留下汙漬、刮痕或釘孔，房東需要重新粉刷，相關費用能否從租戶押金中扣除？

南加州華人資深房東Chi Xu表示，每當有新租戶入住，他都會將出租屋重新粉刷一遍，並徹底清潔，讓新房客入住時有「全新環境」的感覺。至於粉刷及清潔費是否從前租戶押金中扣除，他表示，主要還是看租戶居住時間及房屋實際狀況。如果前租戶已居住多年，期間沒有造成重大損壞，即使搬走後需要重新粉刷，他通常自行承擔費用。

如果租戶入住時間較短便搬走，而且對房屋造成明顯損毀，則酌情從押金中扣除部分合理的修復費。他表示，無論哪種情況，他都會按照近似「賣房子的標準」，將出租屋重新粉刷、整修及清潔，迎接下一位房客。他也指出，據他了解，並非所有族裔的房東都會採取相同做法，而在他接觸的房東中，華人房東這樣做的情況相對較多。

資深房東Wen Mei也表示，雖然相關規定沒有要求新房客到來前，房東必須對房間粉刷一新，但是不這樣做，就不會有好的租金。如果租戶覺得環境不滿意，就會壓低房租。不過，粉刷維修費，通常會超過租戶押金。為了不至於引起糾紛，他都會適當退回租戶一些押金，以求平安。

據加州房地產局（California Department of Real Estate）2026年版「California Tenants」，並沒有要求「租戶搬走後，房東就必須重新粉刷」，也不是只要房東認為牆面需油漆，就可以將粉刷費從租戶押金中扣除。房東可從押金中扣除的維修費，主要用於修復租戶或其客人造成、且超出正常損耗的房屋損壞。正常損耗則不能作為押金扣款理由。也就是說，租戶正常居住數年，牆面可能出現輕微刮痕、擦痕或一般生活汙漬，油漆也可能隨時間自然褪色、老化或失去光澤。這些屬於正常使用所產生的損耗，非租戶造成的損壞。

如果租戶造成的牆面損壞超出正常居住所產生的程度，情況就有不同。租戶在牆面留下大量孔洞，使用大型螺絲或膨脹螺栓造成牆板破裂，留下大面積塗鴉，或造成嚴重、異常的汙損等，都可能被視為租戶造成的損壞。在這種情況下，房東可以針對必要且合理的修復費，依法從押金中扣除。

南加州華人資深房東Chi Xu認為，每當有新租戶入住前，他都會將出租屋重新粉刷一...
南加州華人資深房東Chi Xu認為，每當有新租戶入住前，他都會將出租屋重新粉刷一遍，並徹底清潔。圖為房客走後房間髒亂差。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 不可以。依加州規定，若牆面只是正常使用造成的刮痕、褪色或一般汙漬，屬於正常損耗，不能作為扣押金的理由，房東不能直接把粉刷費轉嫁給租戶。

  • 若租戶留下大量孔洞、使用大型螺絲或膨脹螺栓造成牆板破裂，或出現大面積塗鴉、嚴重異常汙損，這些超出正常居住範圍的損壞，房東可扣合理修復費。

  • 不少房東會先粉刷與清潔，讓房屋呈現更好的出租狀態，提升租金接受度並降低爭議；但是否向前租戶收費，仍要看居住時間、損壞程度與實際修復需求。

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