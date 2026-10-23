阿罕布拉市禁設數據中心 11月公投

加州阿罕布拉市居民於下月3日投票決定是否在市內禁止設立數據中心。（示意圖，聯合報系資料照片）

加州陸續有城市關注因應人工智慧發展而設立電腦數據中心，並且都試圖透過投票阻止其設置。今年11月3日，阿罕布拉市（Alhambra）的選民將會就全市範圍內是否禁設這類數據中心，進行投票表決。

NBC Los Angeles電視台報導，今年6月在蒙特利公園市 ，選民亦已通過提案，禁止在該市設立數據中心。

報導指出，數據中心和人工智慧的發展已成為地方和聯邦層面政界人士的熱議話題，關注從保護好萊塢 免受人工智慧影響，到監管該行業等多方面探討。現時，一些城市如阿罕布拉市的居民，將有機會決定是否允許數據中心在其社區內運作。

數據中心包含一個用於資料儲存的電腦系統網路，其運作需要使用後備柴油發電機及以淡水來冷卻電腦。據環境與能源研究所（Environmental and Energy Study Institute）稱，數據中心的淡水用量按照中心的大小而定，每天可能用上多達500萬加侖的淡水。

反對數據中心的人士憂慮中心對環境的影響，支持者則認為數據中心有助美國在科技方面，持續超前於全球的競爭對手。