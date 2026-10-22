ICE抓非法入境 逮到早已定罪中國男

羅永豪（Yung Ho Lo，音譯）曾因綁架及企圖搶劫被定罪，早在1999年就收到遞解令。（ICE X帳號）

AI摘要 文章摘要整理： ICE近日公布在全美逮捕名單，其中包括曾因綁架及企圖搶劫被定罪的中國男子羅永豪，DHS並稱近期抓捕對象多涉嚴重犯罪。

ICE 近日公布一批在全美各地逮捕的人員名單，其中包括一名來自中國的男子。該部門表示，羅永豪（Yung Ho Lo，音譯）曾因綁架及企圖搶劫被定罪，移民 法官早在1999年便下令將他遞解出境。

據ICE官方帳號發布的消息，羅永豪來自中國，早年曾非法進入美國，並因綁架及企圖搶劫被定罪，但沒有進一步交代他當年案件的詳細情況、定罪年份、以及刑期。消息指出，羅永豪1999年收到遞解令，但未詳細說明之後的移民程序，他是否提出上訴、申請重新開案，或因其他法律程序而繼續留在美國。

國土安全部（DHS）發布公告，列出ICE最近突襲抓捕包括羅永豪在內的多名無證客。公告稱，ICE此次逮捕的人員涉性侵、綁架、毒品販運等多項犯罪；並指出，近期逮捕人員中，近70%是被指控犯罪，或已被判有罪的無證移民。除羅永豪外，DHS還列出多名其他國籍人士，包括曾在德州因性侵被定罪的宏都拉斯籍男子Willian Bueso-Orellana，以及涉毒品犯罪的墨西哥籍男子Israel Chavez-Tamayo。

ICE表示，將繼續在全美各地開展執法行動，逮捕涉及嚴重犯罪的無證移民，並推動相關遞解程序。