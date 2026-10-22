亞利桑納2700萬年奇岩 升格國家公園
奇里卡瓦國家紀念區正式升格為國家公園，成為亞利桑納州第4座、全美第64座國家公園，當地盼藉此提升能見度並帶動觀光與地方發展。
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奇里卡瓦國家紀念區正式升格為國家公園，成為亞利桑納州第4座、全美第64座國家公園，當地盼藉此提升能見度並帶動觀光與地方發展。
亞利桑納州再添一座國家公園！奇里卡瓦國家紀念區（Chiricahua National Monument）正式升格為國家公園，成為該州第4座、全美第64座國家公園。總統川普近日簽署「奇里卡瓦國家公園法案（Chiricahua National Park Act）」，為這片擁有逾百年保護歷史的自然景觀賦予新身分。當地官員期待，升格後能提升園區知名度、吸引更多遊客。
奇里卡瓦國家公園位亞利桑納州科奇斯縣（Cochise County），鄰近Willcox市，未來將與大峽谷國家公園、石化森林國家公園（Petrified Forest National Park）及薩瓜羅國家公園（Saguaro National Park）並列，成為亞利桑納州第4座國家公園。
奇里卡瓦已有逾百年歷史，過去一直以國家紀念區身分受到保護。亞利桑納州跨黨派議員曾共同提案，推動將其指定為國家公園，並獲聯邦參議員Mark Kelly、Ruben Gallego及聯邦眾議員Juan Ciscomani支持。
奇里卡瓦國家公園以壯觀石柱、尖塔狀岩石及巨型平衡岩聞名，素有「岩石仙境」之稱。園區奇形怪狀的岩體高聳入天，卻穩穩地立在狹窄岩石基座上，構成令人驚嘆的自然景觀。
這片獨特的岩石世界約在2700萬年前形成，當時火山爆發，大量火山灰覆蓋周邊地區，經過數百萬年的風化與流水侵蝕，逐漸形塑出今日千姿百態的岩石地貌，成為地球火山活動與漫長侵蝕作用共同造就的奇觀。
國家公園身分通常有助提高景點知名度及遊客造訪意願，鄰近的Willcox市也密切關注升格後的發展。當地經濟高度仰賴觀光，除了奇里卡瓦的自然景觀，葡萄酒產區及季節性觀鳥活動也是重要旅遊資源。
Willcox市長Greg Hancock認為，升格有望為地方帶來新的發展機會。他表示，奇里卡瓦是一處天然奇觀，成為國家公園後，可能有機會獲得更多資源，用於步道維護、增加管理人力及保護園區環境，讓未來世代仍能欣賞這片自然美景。
總統川普簽署《奇里卡瓦國家公園法案》，讓這片受保護逾百年的自然景觀獲得新身分，也使其從國家紀念區升格為國家公園。 園區以壯觀石柱、尖塔狀岩石與巨型平衡岩著稱，岩體高聳卻穩立於狹窄基座上，形成獨特奇景，因此有「岩石仙境」之稱。 當地官員認為，國家公園身分有助提高知名度與遊客量，並可能帶來更多資源，用於步道維護、增加人力及保護環境，進一步刺激觀光經濟。
精華 FAQ
總統川普簽署《奇里卡瓦國家公園法案》，讓這片受保護逾百年的自然景觀獲得新身分，也使其從國家紀念區升格為國家公園。
園區以壯觀石柱、尖塔狀岩石與巨型平衡岩著稱，岩體高聳卻穩立於狹窄基座上，形成獨特奇景，因此有「岩石仙境」之稱。
當地官員認為，國家公園身分有助提高知名度與遊客量，並可能帶來更多資源，用於步道維護、增加人力及保護環境，進一步刺激觀光經濟。
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