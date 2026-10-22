合謀校園槍擊 河濱2高中女生被捕

聯邦調查局（FBI）於10月6日發現，一名15歲的科洛那高中女生在社媒發布威脅訊息，隨即通知當地警方進行逮捕。（google map）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州科洛那與諾可2名15歲少女涉嫌策劃槍擊科洛那高中，經FBI通報後被捕，現被控重罪共謀謀殺並持續拘留。

南加河濱縣科洛那市（Corona）警方20日透露，2少女涉嫌共謀策劃在當地一所高中發動槍擊 案被捕。因其屬未成年，警方未公布姓名。

據The Press-Enterprise及每日郵報等媒體報導，聯邦調查局（FBI ）10月6日發現，一名15歲的科洛那高中女生在社媒發布威脅訊息，隨即通知當地警方。警方之後逮捕該少女。調查員發現，另一名就讀諾可（Norco）高中的15歲少女也涉案，並於10月20日將她逮捕。

調查員發現，兩人涉嫌計畫攻擊科洛那高中。警方表示，兩少女花了數月時間研究過去發生的校園槍擊案，試圖以此製定攻擊計畫。兩人也曾討論如何取得武器，但最終未能取得。

兩少女均被控重罪共謀謀殺（felony conspiracy to commit murder），目前仍被拘留。若以成年人身分起訴，這項罪名可能面臨25年至終身監禁。但由於兩人均為未成年人，若罪名成立，預計將面臨較輕刑罰。

FBI局長Kash Patel表示，FBI發現網路通訊內容涉及「策畫中的校園攻擊」，FBI洛杉磯 辦事處隨即採取行動，確認涉案人員身分，並與當地警方合作，將兩少女拘留。他強調，保護孩子是FBI最重要的任務，任何針對學校的威脅，都將由FBI及合作執法機構全力應對。

代表河濱縣的聯邦眾議員Ken Calvert也在臉書發文，感謝科洛那市警局及FBI採取預防措施，保護學生與教師免受威脅。

這起案件發生前不久，俄勒岡州一所小學發生槍擊案。16歲少年Griffin John在小學開槍，造成3名年幼學童及一名教師死亡。槍手過去曾就讀該校。據報導，他持霰彈槍進入校園後，一名英勇的現場民眾開槍將他擊斃。