涉安排年輕中國女子來美賣淫 華婦被捕

北達科他州一名華女涉嫌安排多名年輕女子從中國赴美，並從事性交易，還透過其掌控的24個銀行帳戶轉移資金。（Cass County Jail）

AI摘要 文章摘要整理： 北達科他州華女邱婉婷被控安排多名中國年輕女子赴美在法戈地區從事性交易，並以多個帳戶轉移資金，已遭羈押候審；同案一名76歲男子則獲附條件釋放。

北達科他州 一名54歲華女涉嫌安排多年輕女子從中國赴美，並從事性交易，還透過其掌控的24個銀行帳戶轉移資金，遭聯邦大陪審團起訴。法官19日下令將她羈押候審；同案另一76歲男子則獲附條件釋放。

據MPR News及Valley News Live報導，住在西法戈（West Fargo）的華女邱婉婷（Wanting Qiu，音譯），另使用「Gina」及「Suzi」等名字，於13日被捕。檢方指控，她安排多名中國年輕女子到法戈地區，在當地旅館為一批固定客人提供性交易服務，涉嫌剝削這些女子。

KFGO與KVRR的聯合報導進一步引述調查人員說法指出，邱婉婷涉嫌於三年前與明尼蘇達州一男子假結婚，藉此進入美國，之後經營上述性交易活動。當局指控，她經常安排中國女子搭機抵達法戈，每批在當地旅館停留四至五周，從事性交易。

根據Valley News Live引述的逮捕令，邱婉婷面臨十多項罪名，包括共謀及利用跨州、跨國設施協助非法營利活動、以賣淫 為目的運送他人、強迫及誘使他人賣淫、共謀洗錢，以及七項協助犯罪罪名。她也被指向移民官作出不實陳述。

Valley News Live引述羈押令指出，檢方提出的證據顯示，邱婉婷沒有正當工作，卻透過其控制的24個銀行帳戶轉移資金。檢方並指，她在提交移民局的文件上偽造公證，且先前多次與執法人員接觸後，相關行為仍持續。

邱婉婷曾要求返回西法戈住所，她表示自己的移民申請仍在審理，也有意繼續留在美國，並提出接受位置監控及銀行交易限制，作為釋放條件。

不過，檢方主張，邱婉婷與北達科他州缺乏穩固聯繫，且曾提供與婚姻關係有關的不實資訊。法院最終認定，沒有任何單一或組合條件，能合理確保她在後續訴訟程序中出庭，因此下令繼續羈押。

另一被告為76歲男子William Clyde Satrang，他於15日在西法戈被捕，遭起訴共謀利用跨州及跨國設施協助非法營利活動。根據Valley News Live引述的法院命令，法官在19日另一場羈押聽證後，准許他附條件釋放。

Satrang須定期向保釋官報到，活動範圍限於法戈與Moorhead地區，並須繳交護照，不得飲酒、使用毒品、持有槍械，也不得接觸同案被告或證人。Valley News Live指出，其查閱的法院文件尚未詳述Satrang在案中的具體行為。

上述均為指控，在法院審判無罪前，均依法推定無罪。