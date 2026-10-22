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不花大錢 15元買天線 數十頻道終身免費看

編譯組／綜合報導
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使用天線是最傳統的接收免費電視節目的方法，現在以這方法就可免費觀看當季橄欖球賽，...
使用天線是最傳統的接收免費電視節目的方法，現在以這方法就可免費觀看當季橄欖球賽，毋須花費使用有線電視或網上串流節目。（Pexels / Giovanni Mammone）

AI摘要

文章摘要整理：

天線達人提醒，花少錢買對天線仍可免費看數十台，甚至收看本地NFL賽事；購買前先查訊號與塔位，並慎選型號與擺放位置。

在過往，使用天線就能免費收看電視，後來出現了收費的有線電視，到現在則有網上串流媒體。但隨著串流媒體費用不斷增加，人們容易忘記只要使用簡單的電視天線，仍然可以免費接收數十個頻道，包括本地電視台播放的大量體育節目。一位天線達人就在YouTube上分享使用天線免費看電視的各種竅門。

洛杉磯KTLA電視台報導了這位被稱為「天線俠」（Antenna Man）的Tyler Kleinle所分享的心得：「人們往往低估了天線的作用，實在嚴重地低估了。」他在YouTube上專門發布天線評測、接收技巧等內容。他說：「一旦花了這筆錢（買天線），就可以終身免費收看頻道，不用擔心緩衝、畫質下降、頻道中斷等問題，這些問題現在愈來愈頻繁出現。」

現在正值橄欖球賽季，許多本地電視台播放的NFL（美國職業橄欖球大聯盟）賽事，都可以透過無線電視免費觀看。

那購買什麼天線較好？Kleinle首個建議是不要簡單地在網上搜索，然後隨便第一個跳出來的天線。他指購買天線時，不僅要考慮天線的外觀，還要注意其尺寸是否合適，不必追求體積龐大的。他推薦的現有品牌如RCA、Antennas Direct、ClearStream、Channel Master、Winegard和Televes。

他指出，在購買任何天線之前，必須確定使用天線者所在地區的廣播塔位置，方法是在RabbitEars.info網站上輸入住址，即可查看可以接收到的電視台、訊號強度及廣播塔的方向。

至於需要室內，還是室外天線？Kleinle說，一般而言，如果家居距離廣播塔30英里以內，通常可以使用室內天線；如果距離較遠，室外天線的效果或會更好。擺放天線的位置也很重要，即使移動一、兩英尺，訊號接收效果也有差別。如果不想將天線安裝在屋頂上，安裝於閣樓也是個好選擇。

洛杉磯KTLA電視台的播報員向觀眾分享經驗，表示購買並安裝了Kleinle推薦的兩款最便宜的天線，分別是約15元的飛利浦兔耳朵天線（Philips Rabbit Ears）及約35元的Channel Master FLATenna。兩款天線都能輕鬆接收數十個電視頻道，但實際上，老式兔耳天線的接收效果更穩定，而這位播報員亦表示更喜歡其外觀。

Kleinle的另一個建議是不要以為需要擴大器：「人們認為擴大器更好，可以增強訊號。但實際上，擴大器也會增加很多噪音。」

精華 FAQ

  • 因為天線只需一次小額花費，就能長期免費接收數十個頻道，包括本地台播出的體育賽事，還可避免串流媒體常見的緩衝、降畫質與中斷問題。

  • 應先到RabbitEars.info輸入住址，查清附近廣播塔位置、可接收的電視台、訊號強度與方向，再決定選室內天線或室外天線，避免盲買不適合的產品。

  • Kleinle推薦RCA、Antennas Direct、ClearStream、Channel Master、Winegard與Televes等品牌；播報員測試後發現15元兔耳天線比35元平面天線更穩定，而擴大器未必更好，反而可能增加噪音。

洛杉磯

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