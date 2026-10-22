高中生林楷倫創作3年 出版首部英文小說「寂靜之聆」
高中生林楷倫自9年級開始構思，歷經近3年完成並出版首部英文小說《寂靜之聆》，以音樂、奇幻與青春成長為題，展現年輕創作者的熱情與想像力。
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高中生林楷倫自9年級開始構思，歷經近3年完成並出版首部英文小說《寂靜之聆》，以音樂、奇幻與青春成長為題，展現年輕創作者的熱情與想像力。
目前就讀高中12年級的林楷倫，歷經近三年構思與寫作，完成並出版首部英文長篇小說「寂靜之聆」（To Hear You in Silence）。作品融合音樂、奇幻與青春成長元素，透過人物的情感與人生探索，呈現年輕世代豐富的想像力與創作熱情。
林楷倫日前於聖瑪利諾Crowell公共圖書館舉行新書發表暨簽名會，吸引許多居民、讀者及親友到場支持，現場氣氛熱烈。聖瑪利諾市長周書揚、市議員周克奇以及聖瑪利諾聯合學區教委張志堅等出席，見證這位年輕作者的重要里程碑。
「寂靜之聆」是一部融合音樂、奇幻與青春成長的英文小說。故事透過人物的經歷與內心探索，描繪年輕人在面對困惑、挑戰與情感轉折時，如何逐漸認識自我、理解他人，並尋找屬於自己的方向。
林楷倫自九年級開始構思這部小說，在繁忙高中課業之餘，持續投入創作，歷經近三年時間，從故事架構、人物塑造到內容修改，逐步完成整部作品。
小說書名「寂靜之聆」，蘊含在安靜之中傾聽、在無聲之處感受情感的意境。透過文字與故事，作者希望傳達即使沒有直接的言語表達，人與人之間仍能透過理解與共鳴，建立深刻的情感連結。
他從9年級開始構思，利用高中課業之外的時間持續創作，歷經近3年，才完成並出版首部英文長篇小說《寂靜之聆》。 這部作品融合音樂、奇幻與青春成長元素，透過人物經歷與內心探索，描寫年輕人在困惑、挑戰與情感轉折中尋找自我方向。 林楷倫日前在聖瑪利諾Crowell公共圖書館舉行新書發表暨簽名會，吸引居民、讀者與親友參與，市長周書揚等人也到場見證。
精華 FAQ
他從9年級開始構思，利用高中課業之外的時間持續創作，歷經近3年，才完成並出版首部英文長篇小說《寂靜之聆》。
這部作品融合音樂、奇幻與青春成長元素，透過人物經歷與內心探索，描寫年輕人在困惑、挑戰與情感轉折中尋找自我方向。
林楷倫日前在聖瑪利諾Crowell公共圖書館舉行新書發表暨簽名會，吸引居民、讀者與親友參與，市長周書揚等人也到場見證。
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