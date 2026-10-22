不抽菸也可能會罹肺癌 高風險族群宜重視篩檢

陽明交通大學附設醫院外科部及胸腔外科主任蔡建和說明肺癌常見症狀，包括咳嗽、咳血、呼吸困難、持續性胸痛及聲音沙啞。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡建和提醒，肺癌早期常無症狀，非吸菸者與有家族史者也可能罹病，應依風險接受低劑量電腦斷層篩檢，以提高早期發現與治療成功率。

陽明交通大學附設醫院外科部及胸腔外科主任蔡建和日前在洛僑中心的台灣醫療健康講座中指出，不少肺癌患者無吸菸習慣。由於肺癌早期往往沒有明顯症狀，他呼籲有家族史等高風險族群，依篩檢 資格接受低劑量電腦斷層檢查。

蔡建和表示，等到出現咳血、呼吸喘、持續胸痛或聲音沙啞等症狀時，病情可能已進展。一般胸部X光對微小病灶的偵測能力有限，心臟後方、脊椎附近及橫膈膜周圍也容易形成影像死角。他分享，一名41歲在廚房工作的女性，胸部X光檢查正常，電腦斷層卻在脊椎旁發現一顆小腫瘤 ，後來透過手術切除。這個案例顯示，X光沒有異常，不代表肺部一定沒有病灶，但是否需要進一步檢查，仍應由醫師依個人風險評估。

肺癌的發現時間與治療結果密切相關。蔡建和指出，第一期肺癌若在較早階段發現並接受適當治療，五年存活率可達九成左右；病情若已轉移至其他器官，治療難度及死亡風險都會增加。他表示，臨床仍有不少患者直到第三期或第四期才確診，因此提高高風險族群的篩檢意識十分重要。

除了吸菸，空氣汙染、廚房油煙、化學溶劑、放射線暴露及家族史，也都是肺癌相關風險因素。蔡建和表示，父母、兄弟姊妹等若有人罹患肺癌，本人罹癌風險可能較高，家族中若有多名患者，更應提高警覺。他曾替一名65歲、沒有吸菸習慣的女性切除肺腺癌，之後她的姊姊接受檢查，也發現肺部腫瘤並接受手術，兩人術後都已存活十多年。

對適合手術的早期肺癌患者，切除腫瘤是重要治療方式之一。蔡建和表示，目前可利用胸腔鏡及機器手臂輔助進行微創手術，減少傳統開胸手術的傷口。院內複合式手術室還能在手術過程中進行電腦斷層掃描，配合定位設備尋找微小病灶，提高切除精準度。他在宜蘭服務23年，已執行超過1000例肺癌手術，部分患者術後約一至兩周可恢復工作，但仍須視手術範圍及個人恢復情況而定。

陽明交通大學附設醫院外科部及胸腔外科主任蔡建和說明肺癌常見症狀，包括咳嗽、咳血、呼吸困難、持續性胸痛及聲音沙啞。（記者張庭瑜／攝影）