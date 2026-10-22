退休警佐進軍議會 布林克向華人談治安承諾

布林克表示，希望以公共安全、傾聽居民及保障納稅人的錢，凝聚社區共識。（記者劉子為/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 亞凱迪亞市議員候選人布林克向亞太裔媒體強調，若當選將服務所有居民，並以治安、問責與社區溝通凝聚城市共識。

選舉過後，投票不同的居民能否得到同樣的服務？亞凱迪亞 （Arcadia）市議會第二選區候選人布林克（Burton Brink）10月2日與亞太裔媒體見面時表示，若當選，不論來電居民是誰，他都會接聽。他強調，城市不應因選舉而分裂，希望以公共安全、傾聽居民及保障納稅人的錢，凝聚社區共識。

此次見面會由亞凱迪亞市長鄭博仁主辦。布林克自1967年起居住於亞凱迪亞，1977年開始接觸警務，之後加入洛杉磯縣警察局（LASD），在執法領域服務近40年，以警佐職銜退休 。他亦曾擔任市府委員逾八年，其中四年出任主席。

「當我提到亞凱迪亞，我指的是我的家、我家人的家，也是你們的家。」布林克表示，他見證不同世代的家庭在此落腳、創業、養育後代，多元文化是城市的重要優勢。

他強調，亞太裔居民不只是人口統計數字或選票，而是學生、家長、小商家與專業人士。他們在此投入自己的生活，與所有居民一樣，應能安心生活、被政府傾聽並受到尊重。

近期逐戶拜訪居民，布林克聽到不同政治立場，但反覆出現的訴求相近：社區要安全、政府要負責、納稅人的錢要受到保障，商家能順利經營，民選官員也要願意聽。他認為，這些需求不應成為黨派之爭。

面對市府事務引發的分歧，他表示，人們可以不同意彼此，卻不必成為敵人；可以要求問責，也不必人身攻擊。他認為，有時應先聽再說、先確認事實再下結論，也要與意見不同的人尋找共識。

布林克已獲亞凱迪亞警察協會及亞凱迪亞消防員協會背書。他表示，理解警消人員的責任，但若當選，將代表全體居民，而非某個組織或政黨。

針對許多華人 民眾關心的詐騙與入室盜竊問題，本報現場向布林克提問。他建議，市府可透過宣導通訊介紹常見犯罪手法，居民遇到可疑電話或「好得令人難以置信」的提議時，可先向警局詢問。對於入室盜竊，他呼籲居民留意鄰里異常，發現可疑行為應及時通報；若懷疑犯罪正在發生，應撥打911。

鄭博仁表示，警消等第一線應急人員是城市安全的重要基礎，布林克多年執法經驗能為市議會帶來實務視角。（記者劉子為/攝影）

亞凱迪亞市議會第二選區候選人Burton Brink與亞太裔媒體見面交流。（記者劉子為/攝影）