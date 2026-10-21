騎自行車遭ICE壓倒在地 加男喊：手斷了 家屬：他是美國公民

南加州長堤市一名男子遭ICE探員壓制後受傷，家屬稱他是美國公民，地方官員要求調查執法過程。圖為移民執法示意圖，非本案現場。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 南加長堤一名騎自行車男子與ICE探員衝突後遭壓制逮捕，家屬稱其為美國公民並指控執法過當，國土安全部則稱其涉毀損公務車輛且使用武力必要。

南加長堤 市一男子騎車時與聯邦移民執法者發生衝突，他遭壓制在地、戴上手銬，過程不斷喊叫手臂已斷，現場影片引發關注。家屬與地方官員稱他是美國公民 ，長堤市長及聯邦眾議員要求調查。國土安全部則提出不同說法，稱男子涉及破壞公務車輛，探員使用的是必要武力。

據ABC 7電視台報導，事件發生於17日，男子為前長堤市府員工Ricardo Gonzalez。目擊者稱，他當時騎自行車，遭移民暨海關執法局（ICE ）探員追趕後按倒在地。報導指出，倡議團體稱他是美國公民，但ABC7尚未確認其身分。

影片中的呼救聲，讓事件受到矚目。Ricardo Gonzalez被壓制在路邊，喊叫手臂已斷、疼痛難忍。原本住宅區內的一場執法行動，因此延伸為對使用武力方式的質疑。

另據福斯電視台FOX 11報導，Ricardo Gonzalez已出院返家休養。鄰居表示，事發前ICE車輛曾在附近，後來在Ellis街與Locust大道附近攔下騎電動自行車的他。鄰居Patricia Villareal稱，Ricardo Gonzalez曾告知探員他是美國公民，隨後遭壓制，手臂在過程中撞向路緣。這是目擊者說法，受傷完整經過仍待調查。

長堤市警局接報到場時，現場有大批人群與移民執法者，Ricardo Gonzalez戴著手銬、身上流血。長堤市長Rex Richardson在向國土安全部提出的正式申訴中表示，Ricardo Gonzalez據報遭多次使用電擊槍及強制壓制，並受到嚴重傷害。

代表長堤市的聯邦眾議員Robert Garcia於19日要求調查。不過，聯邦檢察官Bill Essayli批評Robert Garcia支持與ICE對峙的團體，認為相關言行增加社區與探員的危險。

事件的另一個焦點，是男子為何被捕。國土安全部否認探員開車撞擊Ricardo Gonzalez，稱他打壞政府車輛的後視鏡，正調查可能涉及的毀損公物指控，並表示探員使用必要的最低武力。這些說法與現場目擊者描述存在分歧，仍有待後續調查釐清。