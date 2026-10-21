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華女開車疑看色情網站釀3車連環追撞 1死

編譯陳盈霖／綜合報導
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事發後，警方封鎖道路已便救援直升機起降。（猶他州公路巡警局）
事發後，警方封鎖道路已便救援直升機起降。（猶他州公路巡警局）

AI摘要

文章摘要整理：

猶他州15號公路發生3車連環追撞，檢方指稱44歲華女趙克莉絲汀開車時看色情網站，撞擊前車後造成1死，警方並從手機紀錄掌握相關證據。

KTVX電視台鹽湖城報導，南加州44歲趙姓女子（C.Chao，譯音），涉嫌行駛於15號州際公路時，用手機瀏覽色情網站不慎追撞前車，造成一名乘客頭部受傷不治。檢方指控其使用手持電子裝置導致車禍致死等二級重罪。

根據起訴文件，猶他州公路巡警局（Utah Highway Patrol）於6月12日接獲報案，前往朱阿布縣（Juab County）利文（Levan）附近的15號公路北向路段，處理三車連環追撞事故。

肇事趙女駕駛的藍色休旅車。（猶他州公路巡警局）
肇事趙女駕駛的藍色休旅車。（猶他州公路巡警局）

由於事發路段正在施工，行經該處時車流減速。文件指出，當時趙女駕駛一輛藍色休旅車，行駛於另外兩輛汽車後方。當前方車輛減速時，她的車先撞上一輛白色轎車，強大的撞擊力，又將白色轎車推向前方追撞一輛黑色休旅車，導致三輛車全衝出道路。

趙女撞上的白色轎車內，一名乘客受傷不治。（猶他州公路巡警局）
趙女撞上的白色轎車內，一名乘客受傷不治。（猶他州公路巡警局）

事故發生後，相關單位封閉道路，以便醫療直升機降落救援。然遭趙女直接追撞的白色轎車內，一名乘客頭部受創，最終不治。根據起訴文件，救援人員抵達現場時，趙女據稱承認車禍是由她造成。公路巡警局現場勘查時，並未發現任何煞車痕跡，顯示趙女在撞擊發生前，可能完全沒有採取減速措施。

調查人員查扣她的手機作為證物。取得搜索令後，警方進一步檢查趙女手機使用紀錄，發現她在車禍前不到兩分鐘，曾進入一個色情影片網站。目前她並未遭逮捕，法院已發出傳票，要求她出席後續庭審。

精華 FAQ

  • 檢方指出，趙姓女子在駕車行駛15號州際公路時，疑似用手機瀏覽色情網站，未注意前方車流減速，因而追撞前車並引發連環事故。

  • 事故地點在猶他州朱阿布縣利文附近的15號公路北向路段，當時正值施工，車流明顯減速，疑似因此放大追撞造成的衝擊。

  • 警方查扣其手機後取得搜索令，發現她在車禍前不到2分鐘曾進入色情影片網站；目前她尚未被逮捕，但已收到法院傳票，須出席後續庭審。

猶他州 加州

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