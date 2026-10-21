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國會提案 ICE錯抓公民至少賠50萬 每多一天追加10萬

記者邵敏／綜合報導
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國會新提案指出：公民遭ICE錯抓最低可賠50萬，每多一天追加10萬。（ICE官網...
國會新提案指出：公民遭ICE錯抓最低可賠50萬，每多一天追加10萬。（ICE官網）

AI摘要

文章摘要整理：

美國眾議員提案要求ICE錯誤拘留公民時，法院可判至少50萬賠償，且每多拘留1天再加10萬元，但此案仍在審議階段。

美國公民若遭移民暨海關執法局（ICE）人員錯誤逮捕或拘留，未來可能有機會向聯邦政府索賠至少50萬；若拘留時間延長，第一天之後每多一天，還可增加10萬元。不過，這項賠償目前只是國會新提案，尚未成為法律。

據Newsweek等綜合報導，10月15日，新墨西哥州民主黨聯邦眾議員Teresa Leger Fernández提出「遭ICE錯誤拘留公民司法保障法案」（Justice for Citizens Wrongfully Detained by ICE Act），希望為遭ICE非法逮捕或拘留的公民，建立明確的法律追責及求償途徑。

根據提案，如果公民符合條件，並在庭審中勝訴，法院須判給至少50萬賠償；從最初逮捕或拘留當天之後，每多拘留一天，再增加10萬。換言之，若符合條件的公民被拘留三天，依提案計算，賠償總額可達70萬元。提案適用範圍自2025年1月20日起，在沒有逮捕令或合理根據的情況下，遭移民執法人員逮捕或拘留的公民。

除了賠償金，勝訴者還可申請合理的律師費及訴訟費。提案也規定，相關訴訟可在請求權產生後五年內提出，並保留當事人依其他法律尋求賠償的權利。

提案另一項重要內容，是限制涉事執法人員及聯邦政府以法律豁免權作為免責抗辯。提案希望排除絕對豁免權（absolute immunity）、合格豁免權（qualified immunity）等，並明確放棄聯邦政府在這類訴訟中的主權豁免權（sovereign immunity）。這項提案目前已轉交眾議院司法委員會審議，距離成為法案，仍有較長一段路要走。

法案提出之際，ICE執法過程中公民遭拘留的情況再次受關注。調查媒體ProPublica日前公布，川普總統第二任期截至2026年9月，至少506名公民曾遭ICE拘留。調查還指出，其中至少63公民是在拍攝或記錄移民執法行動時遭拘留；另有36人被拘留至少一天，期間無法聯絡律師或家人。

報導提及，多公民公開描述遭ICE拘留經歷。公民Aliya Rahman表示，她在明尼亞波利斯前往醫院途中，遭執法人員從車內拉出並拘留；德州男子Brian Garcia Morales曾被遣送至墨西哥，之後提供公民出生紀錄才得以返回美國。

國土安全部反駁有關ICE逮捕及遣返公民的說法，該部門表示，執法人員若基於合理懷疑短暫詢問某人，確認對方是公民後，便會將其釋放；但若有人攻擊執法人員或妨礙執法行動，仍可能面臨法律後果。

精華 FAQ

  • 提案要為遭ICE沒有逮捕令或合理根據而錯誤逮捕、拘留的美國公民，建立明確求償與法律追責機制，讓受害者可向聯邦政府請求賠償。

  • 提案規定首日之後每多拘留1天增加10萬元，因此若被錯誤拘留3天，總額可達70萬元，也可另申請合理律師費與訴訟費。

  • 法案已送交眾議院司法委員會審議，距離通過仍有一段路；提案同時限制絕對豁免、合格豁免與政府主權豁免作為抗辯理由。

ICE 美國公民 民主黨

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