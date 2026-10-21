聖市議員吳程遠拚連任 高人氣

現場有近400人參與，座無虛席。（記者王若然／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博市議員吳程遠舉辦以「Bridge to the Future」為主題的連任活動，吸引近400人出席，並以家庭分享、政績與治安、發展願景爭取選民支持。

競選連任的聖蓋博 市議員吳程遠 日前在聖蓋博市舉辦以「Bridge to the Future」（搭建未來之橋）為主題的競選活動，吸引近400支持者及社區人士出席，展示超高人氣。

活動現場除地方民選官員與社區領袖共襄盛舉，更安排音樂演出及家庭分享。當晚一個溫馨焦點是吳程遠11歲女兒吳岱凌登台致詞。從小跟隨父親參與社區活動的吳岱凌，對公共服務並不陌生。她以中英文分享陪伴父親走訪社區、參與競選活動的點滴，以及身為民選官員家人的生活體驗。童真而真摯的分享，獲得現場來賓熱烈掌聲，也讓競選活動增添濃厚家庭溫情。

吳程遠表示，舉辦這場活動的目的，不僅是凝聚支持者，更希望透過面對面交流，傳達城市發展的理念與方向。他認為，選舉不應只是候選人之間的政策攻防，更應成為市民彼此溝通、交換意見，以及共同思考城市未來的重要機會。

吳程遠2022年進入市議會，先後擔任副市長、市長及市議員。過去四年的從政經驗和施政成果，成為他此次尋求連任的重要基礎。吳程遠指出，近期走訪商家及深入社區拜訪居民的過程中，許多民眾對城市治安、財政狀況及公共設施的改善表達肯定，也提出對交通、商業發展及生活品質的進一步期待。

展望未來四年，若當選，吳程遠將繼續加強公共安全，並放眼2028洛杉磯奧運，推動歷史古城邁向國際觀光城市。他已獲得超過70位來自聯邦、加州、德州及聖蓋博谷地區民選官員的支持與背書。聖蓋博市警察協會、警察管理團體、消防員協會及消防管理團體均表態支持其連任。

競選連任聖蓋博市議員的吳程遠日前以「Bridge to the Future」（搭建未來之橋）為主題的競選活動。（主辦方提供）

吳程遠（右四）與加州眾議員方樹強（右五）及來賓在活動中交流。（主辦方提供）

吳程遠11歲的女兒吳岱凌登台致詞，分享與父親一起參與社區服務的經歷。（主辦方提供）