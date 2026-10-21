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莊孟寒被害案 兇嫌要求心理鑑定

記者王若然／洛杉磯報導
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2025年2月4日，中國籍留學生莊孟寒被發現在其租住的公寓被人殺害。上圖為被害人...
2025年2月4日，中國籍留學生莊孟寒被發現在其租住的公寓被人殺害。上圖為被害人莊孟寒，下圖為兇嫌Jack Minh Terry。（洛杉磯縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

特里辯護團隊因鑑定專家缺失與需補做心理、神經評估，向洛杉磯高等法院聲請延期審理；本案將於11月17日再開審前會議。

涉嫌謀殺中國留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）的亞裔嫌犯特里（Jack Minh Terry）的辯護律師，近日在洛杉磯高等法院提出延期審理請求。其中一個原因提及，他希望尋找心理及神經醫師，評估特里的「精神狀態」，「以及他對被控罪行相關情境的反應。」

特里目前被控謀殺罪，不得保釋。其律師Daniel R. Perlman 日前向法院發出動議，要求延期該案的審判。其中一個原因為法醫病理學家和心理醫師、神經醫師報告的缺失。律師提到，之前所委派的法醫病理學家在本案中「一再未回覆聯繫，錯過所要求的期限，並遺失或遺忘先前提供給他的資料。」而法院專家名冊中又沒有其他法醫病理學家可供指派。因此辯方申請尋找名冊以外的病理學家，目前正在等待費用估價。

此外，辯方之前與一名私人聘請的心理學家工作不順，目前已將該專家更換成由專家名冊指派的心理學家。新指派的心理學家已確認，需要由神經科醫師進行額外分析。辯方已聲請指派一名神經科醫師，以完成這項工作。文件中指出，「心理學與神經學鑑定可能涉及特里的精神狀態，以及他對被指控犯行相關情境的反應。辯方必須先取得並評估這些鑑定結果，律師才能對相關的精神狀態證據作出有根據的評估，並準備在審判中提出或回應此類證據。」

法官在過堂中表示，該案將於11月17日繼續進行審前會議。

2025年2月4日，中國籍留學生莊孟寒（Menghan Zhuang）被發現在其租住的公寓被人殺害。警方數日後逮捕22歲亞裔嫌犯特里（Jack Minh Terry）。根據本報之前的報導，兩人在社交媒體結識，兩人於命案前一晚到達莊孟寒的住處。莊孟寒的房東兼舍友後來發現莊孟寒死於留著水的浴缸中。根據莊孟寒的驗屍報告，她的前額有多處鈍器傷，頸部有刺傷，後頸以及肩膀、腿部有傷口。報告顯示，被害者體內沒有發現酒精或藥物。結論為鈍器傷致死，判定為被謀殺。

在莊被謀殺後，洛杉磯縣警局發布對特里的通緝令。特里前女友看見後，打電話報警，特里就此落網。

精華 FAQ

  • 辯護律師向洛杉磯高等法院聲請延期審理，理由是需要先完成法醫、心理與神經方面的鑑定工作，才能更完整評估特里的精神狀態，並準備相關辯護。

  • 辯方表示，原先指派的法醫病理學家多次失聯、錯過期限，且遺失資料；同時心理學家又認為需要神經科醫師進一步分析，因此鑑定報告尚未齊備。

  • 莊孟寒於2025年2月4日被發現在租屋處遭殺害，警方數日後逮捕22歲嫌犯特里；後來其前女友看見通緝令報警，特里因此落網。

洛杉磯 亞裔 中國留學生

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