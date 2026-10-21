聯邦快遞卡車 近百萬收藏卡遭竊

南加州橙縣警方正在調查一起收藏卡失竊案。近日，歹徒從一輛停在聖塔安那市（Santa Ana）一家公司的聯邦快遞（FedEx）卡車上，偷走價值近百萬元收藏卡。(自聖塔安那警局）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣警方調查FedEx卡車收藏卡失竊案，歹徒在聖塔安那偷走估值約96萬3000元的寶可夢與體育卡，業者已取消證書並安排賠償。

南加州橙縣 警方正在調查一起收藏卡失竊案。近日，歹徒從一輛停在聖塔安那市的聯邦快遞 （FedEx）卡車，偷走價值近百萬元收藏卡。

橙縣紀事報報導，聖塔安那市警局發言人Natalie Garcia表示，竊案發生在10月13日，地點靠近專業體育收藏品鑑定公司Professional Sports Authenticator。該公司主要負責鑑定收藏卡、名人簽名、漫畫書及其他收藏品的真偽，並評定收藏品的保存狀況與品質等級。被偷走的物品包括寶可夢（Pokémon）卡片及體育球星收藏卡。

Natalie Garcia表示，卡車上的鎖已不見，兩個棧板上的貨物遭竊，第三個棧板也被翻動。「案發時，被竊收藏卡的估值為96萬3000元。不過，失竊物品確切價值仍有待確認。」

波士頓的收藏卡玩家Nick Andrews表示，這批失竊收藏卡的實際價值，可能遠高於目前估計金額。被盜公司的母公司Collectors表示，公司已取消失竊卡片的鑑定證書效力，並通知相關交易平台提高警覺，以便留意這些稀有、具獨立編號的收藏卡，防止遭竊物品流入市場。

Natalie Garcia指出，案發時，聯邦快遞司機將卡車停放後離開，車輛無人看管。目前尚不清楚司機離開多長時間。

Collectors公司還表示，已聯絡受影響的客戶，並安排按照物品的公平市場價值提供賠償。聯邦快遞（FedEx）與Collectors公司均表示，正配合執法單位調查這起竊案。聯邦快遞發言人David Westrick表示，確保客戶寄送貨物的安全，是他們最優先重視的事項。其他相關問題，聯邦快遞則請媒體向警方詢問。

一些自稱是受影響客戶的民眾在網路上表示，他們收到Professional Sports Authenticator寄來的電子郵件，說明收藏卡失竊事件。這些客戶擔心，失竊的卡片可能永遠無法找回，或無法獲得合理賠償。估計這次失竊的收藏卡可能多達數千張。