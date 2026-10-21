驚人數據：美亞太裔女生自殺率 20年增長125%

主辦方聯合國民全球教育基金會（UNGEF）負責人Daniel莊（左）和社會心理學博士、被稱為「開心老爸」的竺亞君。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 亞太裔青少年女生自殺率20年增長125%，峰會以學生研究與專題分享探討心理健康、文化適應與學業壓力，呼籲家庭、學校和社區更積極支持青少年。

美國過去20年，亞太裔青少年女生自殺率增加125%。青少年公民領導力峰會日前於拉朋地的Bishop Amat Memorial高中舉行，活動以青少年心理健康 、青年領導力與社區參與為核心，透過學生研究、團隊合作與專題展示，探討心理健康與成長挑戰，呼籲家庭、學校及社區共同聆聽青少年心聲，為其提供更多支持。

學生組成八個小組依序登台，透過演講與專題展示，分享對青少年心理健康、文化適應、學業壓力、人際關係及社區支持等議題的研究與思考。第一組學生分享令人怵目驚心的數據，自殺是2020年10至19歲亞裔 青少年的首要死亡原因。56%亞裔父母認為，文化汙名化是他們為孩子尋求心理健康服務時面臨的主要障礙之一。此外，JAMA Network Open分析1999年至2021年趨勢發現，亞太裔青少年自殺率顯著上升，男孩增加約72%，女孩增加約125%。

來自中國上海、目前就讀九年級的Jack Chen來美國約一年。他表示，初到美國面對文化差異、學習環境轉變及人際關係適應等挑戰，社會對華裔 學生有擅長數學且學業表現優異的刻板印象。對新移民青少年而言，融入新環境、結交不同文化背景的朋友，及在文化差異中尋找歸屬感，都是成長過程中的重要課題。

學生李子昂就讀十年級，他以「超越成績：我是誰？」為主題，探討亞裔學生的心理健康。他關注學業競爭、家庭期待與成功壓力對青少年心理狀態的影響，他說，社會不要只以成績衡量學生的表現，也應看見優秀表象下可能隱藏的焦慮與情緒需求，並為年輕人提供更多理解與支持。 學生李子昂就讀十年級，他以「超越成績：我是誰？」為主題，探討亞裔學生的心理健康。（記者張宏／攝影）

社會心理學博士、被稱為「開心老爸」的竺亞君表示，很多家長忙於工作與生活，很少有機會坐下來聽孩子內心想法。家長或許覺得已給孩子支持和幫助，但孩子真正需要的，可能是一個可傾訴對象和陪伴，及來自他人的鼓勵。家長不要用簡單粗暴方式直接搶走孩子手機，而是要真心幫助孩子建立內驅力。

主辦方聯合國民全球教育基金會（UNGEF）負責人Daniel莊表示，參與學生包括九至十二年級的高中生，也有部分社區大學學生。舉辦活動目的是希望更多人聽見年輕人的心聲，幫助他們建立自信。許多學生來美後，面臨文化隔閡與衝突，也可能遭遇各種心理健康問題，同時還需承擔來自學業、家庭及生活等方面責任。他們邀請一名哥倫比亞大學教育系博士從八個與青年心理健康相關的主題中選定主題，希望藉此強調傾聽青少年心聲重要性。 第一組學生分享一項令人觸目驚心的數據，美國過去20年，亞太裔青少年女生自殺率增加125%。（記者張宏／攝影）

青少年公民領導力峰會日前於拉朋地的Bishop Amat Memorial高中舉行。（記者張宏／攝影）