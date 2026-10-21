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河濱縣南瓜石 萬聖節健行打卡熱點

記者啟鉻／河濱報導
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位於河濱縣諾可市（Norco）的南瓜石（Pumpkin Rock），因位於山頂醒...
位於河濱縣諾可市（Norco）的南瓜石（Pumpkin Rock），因位於山頂醒目裝飾的南瓜造型而聞名，每年萬聖節前成為戶外活動愛好者的打卡地點。（本報檔案照，記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

諾可市南瓜石以山頂南瓜塗裝聞名，成為萬聖節前的短途健行與拍照熱點，但路線雖短仍需留意坡度、碎石與停車規定。

萬聖節即將到來，南加除了南瓜農場、鬼屋及變裝派對，還有一處適合短途健行應景地。位於河濱縣諾可市（Norco）的南瓜石（Pumpkin Rock），因位於山頂醒目裝飾的南瓜造型而聞名，每年萬聖節前成為戶外活動愛好者的打卡地點。

南瓜石坐落諾可市的山丘地帶，是一塊外觀醒目的大型岩石。岩石上的南瓜圖案帶有濃厚的萬聖節氣氛，與周圍環境形成明顯對比，也成為社群媒體上的熱門拍照背景。

此次短途健行約2.6公里（1.62英里），沿途可欣賞山丘景觀。健行路線，依起點與走法不同，距離及所需時間也有所差異。不過，不要因為路不長，就低估步道的難度。部分路段具有坡度，地面可能有泥土及鬆動碎石，若平時較少運動的人，仍需要一定體力與平衡能力。

健行愛好者Lucia表示，她最近健行到南瓜石。她描述，隨著接近山頂南瓜石，沿途視野漸漸開闊，登高後能欣賞周圍山丘及河濱地區景色。這種不必遠赴山區的短程戶外活動，既能活動筋骨，也能暫時遠離日常生活忙碌。

Lucia說，她選擇停車地點在Pikes Peak Park（111 Sixth St, Norco）。不過她建議，去之前先透過導航及最新步道資料確認入口與停車位置。避免將車輛停放在私人土地或妨礙居民出入的位置。若帶孩子同行，家長應評估孩子的體力，並全程陪伴。如攜帶寵物，也應事先確認步道規定及牽繩要求。Lucia不忘提醒，健行結束，記得帶走所有垃圾，不要在岩石或周圍環境留下塗畫與裝飾。

諾可市在全美素有「馬之城」（Horsetown）之稱，當地具有濃厚的馬術與西部風情。近來，昔日的牛仔運動重新燃起，更吸引不少愛好者前往觀賞。

根據公開資料，南瓜石不只是一處萬聖節健行打卡景點，背後還有一段地方傳奇色彩的故事。據媒體SFGATE曾報導，這塊巨岩的南瓜造型大約始於1994年，但究竟是誰最先把它畫成南瓜，至今仍是個謎。有趣的是，這塊岩石最初並不是以南瓜聞名。當地居民過去稱它為「大象屁股石」（Elephant Butt Rock）。

精華 FAQ

  • 因為它位於河濱縣諾可市山丘上，岩石外觀被畫成醒目南瓜，充滿萬聖節氣氛，兼具健行、賞景與拍照打卡功能，因此每年節前都吸引大量戶外活動愛好者前往。

  • 路線約2.6公里，看似不長，但部分路段有坡度，地面也可能出現泥土與鬆動碎石，對平常較少運動的人仍有體力與平衡要求，出發前應評估自身狀況。

  • 建議先用導航和最新步道資訊確認入口與停車點，避免停在私人土地或影響居民出入；帶孩子或寵物同行也要先確認規定，結束後更要把垃圾帶走，不留下塗畫或裝飾。

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