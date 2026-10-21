萬聖節後的南瓜別浪費？專家：不是都能下肚

萬聖節南瓜雕刻後若擺在戶外，可能受到汙染，專家提醒不宜再拿來料理。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節雕刻南瓜雖可食用，但經戶外曝曬、蟲鳥接觸後易受汙染，節後若要料理或保存，應依完整與切開狀態妥善處理。

萬聖節 將至，不少家庭買南瓜 回家雕刻，擺在門口增添節慶氣氛。但節日過後，這些南瓜能否拿來煮湯、做南瓜派，避免浪費？專家提醒，雕刻用的南瓜品種本身可以食用，但不代表做成南瓜燈、放在戶外後，仍適合端上餐桌。

美食網站Allrecipes近日刊出的專家解答指出，常見的大型橙色雕刻南瓜雖然可食用，但果肉纖維較多、口感粗糙，味道也較淡。營養師Ginger Hultin表示，南瓜雕刻後擺到戶外，可能被昆蟲、蝸牛、松鼠或鳥類爬過、啃咬，就不適合再拿來料理。用來烹飪的小型糖南瓜（sugar pumpkin），又稱派南瓜（pie pumpkin），則是較好的選擇。

明尼蘇達大學農業推廣處指出，雕刻後的南瓜若遇上溫暖天氣，容易發霉、軟塌；放在雨中或烈日下，也會加速腐壞。因此，想讓南瓜燈維持到萬聖節，最好接近節日再雕刻。大型雕刻南瓜的果肉通常多絲、風味平淡，更適合裝飾；小型派南瓜則可兼顧擺設與料理用途。

若打算將完整南瓜留作食材，伊利諾大學專家建議，挑選質地堅實、拿起來有重量感，且沒有切口或軟斑的果實，放在陰涼、避光處。準備料理前，應先檢查外皮有無軟斑或碰傷，再用流動冷水洗去泥土，避免切開時，刀具把外皮上的細菌帶入果肉。

南瓜外皮硬、果肉厚，切割時也需留意安全。明尼蘇達大學農業推廣處建議一種處理方式：先在完整南瓜上刺孔，放在烤盤，以華氏350度烘烤約一小時，待軟化、冷卻後再切開，挖除種籽與纖維，取出果肉。熟果肉可用於南瓜湯、南瓜派或南瓜麵包。

保存方式則要區分完整與切開的南瓜。切片南瓜需冷藏，自製南瓜泥也應放入冰箱，並於三至四天內食用。短期吃不完，可將南瓜蒸、煮或烤熟後，裝入適合冷凍的容器保存。伊利諾大學提醒，不宜依照未經驗證的網路食譜，自行將南瓜泥製成常溫罐頭，因為南瓜泥的濃稠程度不同，難以使用單一處理方式確保安全。

至於已經腐壞的裝飾南瓜，也不宜抱著「人不能吃，動物可以吃」的想法，隨手拿去餵食。伊利諾大學獸醫專家指出，動物園與野生動物復健中心有時會使用南瓜作為食物或活動素材，但前提是南瓜必須新鮮；發霉或受到明顯細菌汙染的南瓜，可能危害動物健康。

該校提醒，雕刻南瓜分解較快，完整南瓜若在門廊曝曬數周，同樣可能受到汙染，不應拿來餵動物。節日過後，可將舊南瓜加入指定的堆肥區；完整、沒有瑕疵的南瓜分解較慢，可能需要數月才開始明顯腐解。